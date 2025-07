GP da Inglaterra: saiba horário e onde assistir à classificação

A F1 realiza neste sábado (5) a classificação para a corrida do GP da Inglaterra. A etapa acontece no Circuito de Silverstone, em Northamptonshire, no Reino Unido. A sessão de qualificação acontece às 11h e tem transmissão da Band, BandSports, e F1TV.

No campeonato de pilotos, Oscar Piastri é o líder com 216 pontos, 15 a mais que Lando Norris, segundo colocado. Max Verstappen é o terceiro. Entre as equipes, a McLaren é líder absoluta, Ferrari, Mercedes e Red Bull vêm em sequência.

Na última etapa, o GP da Áustria, Lando Norris venceu confortavelmente, emplacando a dobradinha da McLaren com o segundo lugar de Oscar Piastri. Max Verstappen(Red Bull) bateu com Kimi Antonelli (Mercedes) e abandonou a corrida.

Gabriel Bortoleto finalmente fez seus primeiros pontos na Fórmula 1 e quebrou um jejum de mais de sete anos do Brasil sem pontuar na categoria. Ele foi oitavo e marcou quatro pontos na Áustria.

Tudo sobre o GP da Inglaterra

Gabriel Bortoleto chega em oitavo lugar no GP da Áustria de F1 (Foto: Joe Klamar / AFP)

Relembre prova de 2024

No ano passado, Lewis Hamilton foi o vencedor da corrida. O pódio foi completado por Max Verstappen e Lando Norris (Ferrari).

PÓDIO: Lewis Hamilton (1º), Max Verstappen (2º) e Lando Norris (3º)

POLE POSITION: George Russell (1:25.819)

VOLTA MAIS RÁPIDA: Carlos Sainz (1:28.293)

Lewis Hamilton venceu o GP da Inglaterra de 2024 (Foto: Benjamin Cremel / AFP)

GP da Inglaterra; veja onde assistir e horários

➡️ Sexta-feira, 4 de julho

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 5 de julho

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 6 de julho

🏎️ Corrida: 11h — Band e F1TV

*Horários de Brasília