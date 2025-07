F1: Norris supera Ferrari e lidera TL2 do Grande Prêmio da Inglaterra

Lando Norris liderou o segundo treino livre do GP da Inglaterra de F1 nesta sexta-feira (4). O piloto inglês da McLaren superou as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que completaram em segundo e terceiro, respectivamente. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, foi 13º. A classificação do GP da Inglaterra acontece neste sábado, às 11h. O Lance! acompanha ao vivo.

Companheiro de Norris e líder do campeonato mundial, Oscar Piastri ficou na quarta colocação. Ainda com despenho abaixo, a Mercedes figurou na sexta (Antonelli) e oitava (Russell) colocação. Diferente da décima colocação no TL1, Max Verstappen, da Red Bull, pulou para quinto, enquanto Yuki Tsunoda, que não fez o primeiro treino, — substituído por Arvid Lindblad — fechou em 15º.

Depois de terminar em último no TL1 e com duas escapadas, Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi o 13º, à frente de Nico Hülkenberg, em 17º. Durante o treino, nenhuma bandeira vermelha, apenas uma amarela após Carlos Sainz, da Williams, rodar na curva sete no início da sessão.

Gabriel Bortoleto, da Sauber (Foto: Joe Klamar / AFP)

Resultado do TL2

Pos. Piloto Equipe Tempo 1º Lando Norris McLaren 1:25.816 2º Charles Leclerc Ferrari +0.222 3º Lewis Hamilton Ferrari +0.301 4º Oscar Piastri McLaren +0.470 5º Max Verstappen Red Bull Racing +0.498 6º Kimi Antonelli Mercedes +0.567 7º Lance Stroll Aston Martin +0.614 8º George Russell Mercedes +0.707 9º Isack Hadjar Racing Bulls +0.708 10º Liam Lawson Racing Bulls +0.808 11º Alexander Albon Williams +1.024 12º Fernando Alonso Aston Martin +1.060 13º Gabriel Bortoleto Sauber +1.088 14º Esteban Ocon Haas +1.125 15º Yuki Tsunoda Red Bull +1.164 16º Carlos Sainz Williams +1.343 17º Nico Hülkenberg Sauber +1.349 18º Pierre Gasly Alpine +1.358 19º Oliver Bearman Haas +1.410 20º Franco Colapinto Alpine +1.473