A participação de Arvid Lindblad no TL1 do GP da Inglaterra, substituindo Yuki Tsunoda, será histórica para a Fórmula 1. Isto porque o britânico vai se tornar, nesta sexta-feira (4), apenas o segundo piloto da história a comandar um carro da categoria aos 17 anos. E o primeiro também veio dos taurinos, com o tetracampeão Max Verstappen ocupando o posto.

continua após a publicidade

➡️ F1: Max Verstappen diz que não tomou decisão sobre Mercedes

Lindblad faz parte da Academia Red Bull e é o principal talento na linha sucessória da equipe austríaca, que promoveu a estreia de Verstappen como titular aos 17 anos, cinco meses e 13 dias. Ainda que não esteja participando de uma sessão oficial, Arvid será o segundo a andar na F1 antes de completar 18 anos.

Exceção para o talento

A questão é que a idade de Verstappen acendeu um alerta na FIA à época e rendeu uma mudança de regra. Desde então, apenas pilotos a partir de 18 anos têm direito à superlicença. No entanto, a entidade que rege o esporte a motor abriu uma exceção para o talentoso Lindblad, que só completa a maioridade (na lei brasileira) no dia 8 de agosto.

continua após a publicidade

A entrada de Lindblad no carro de Tsunoda é a segunda da Red Bull em 2025, após Ayumu Iwasa andar no Bahrein. Por regulamento, cada equipe precisa ceder cada um dos carros a dois novatos ao longo da temporada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.