imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Do karatê para a ginástica, Pedro Silveira se destaca no Pan Júnior

Medalhista de prata no individual geral ainda tem mais cinco finais em Assunção

Pedro Silveira foi prata no individual geral
imagem cameraPedro Silveira foi prata no individual geral (Foto: Ana Patricia/COB)
Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
Enviada especial
Dia 20/08/2025
15:13
  • Matéria
  • Mais Notícias

PARAGUAI - Apesar de não ter subido ao pódio na competição por equipes da ginástica artística masculina nos Jogos Pan-Americanos Júnior, o Brasil levou a medalha de prata no individual geral com Pedro Silvestre. O atleta de 18 anos trocou de modalidade e se tornou um dos destaques da nova geração.

➡️Campeão olímpico, Arthur Zanetti estreia nova função no Pan Júnior

A mudança da luta para a ginástica veio com incentivo da família. Segundo o atleta, a mãe foi a primeira responsável por colocar o filho no caminho esportivo, mas as irmãs, que praticavam ginástica, foram o principal modelo para a escolha definitiva de Pedro.

— Minhas irmãs praticavam ginástica e eu gostava de ver elas treinando, queria fazer o que elas faziam. Minha mãe sempre me incentivou nesse ramo de esporte, sempre que ela pode me ajuda, foi bem bacana - contou.

Pedro Silveira, que atualmente é atleta do Centro Olímpico, em São Paulo, foi o ginasta brasileiro com melhor desempenho em Assunção, e admitiu a responsabilidade de representar a nova geração da modalidade. Mesmo assim, o jovem não economiza quando fala em sonhos no esporte.

— É um peso bastante importante pra mim, mas eu quero sempre estar melhor a cada dia, e acho que isso que importa. Isso é o que me move, querer ser melhor que ontem. Eu espero que daqui a uns três anos eu esteja nas Olimpíadas também representando o nosso país e bora pra cima! - finalizou.

Equipe brasileira terminou em quarto lugar
Equipe brasileira terminou em quarto lugar (Foto: Ana Patricia/COB)

Ginástica artística no Pan Júnior

O início da competição de ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção aconteceu na última terça-feira (19), com as provas por equipes e individual geral masculino. A equipe brasileira terminou em quarto lugar, com 17.050 pontos na soma dos seis aparelhos (salto, solo, barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças e argolas), atrás de Estados Unidos, Colômbia e México.

Pedro Silvestre, medalhista de prata no individual geral, ainda disputa as finais do cavalo, argolas, salto, barras paralelas e barra fixa. Nesta quarta-feira (20), acontecem as competições por equipes e individual da ginástica feminina, enquanto o início das finais por aparelhos estão previstos para quinta-feira (21).

Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

