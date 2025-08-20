Do karatê para a ginástica, Pedro Silveira se destaca no Pan Júnior

PARAGUAI - Apesar de não ter subido ao pódio na competição por equipes da ginástica artística masculina nos Jogos Pan-Americanos Júnior, o Brasil levou a medalha de prata no individual geral com Pedro Silvestre. O atleta de 18 anos trocou de modalidade e se tornou um dos destaques da nova geração.

A mudança da luta para a ginástica veio com incentivo da família. Segundo o atleta, a mãe foi a primeira responsável por colocar o filho no caminho esportivo, mas as irmãs, que praticavam ginástica, foram o principal modelo para a escolha definitiva de Pedro.

— Minhas irmãs praticavam ginástica e eu gostava de ver elas treinando, queria fazer o que elas faziam. Minha mãe sempre me incentivou nesse ramo de esporte, sempre que ela pode me ajuda, foi bem bacana - contou.

Pedro Silveira, que atualmente é atleta do Centro Olímpico, em São Paulo, foi o ginasta brasileiro com melhor desempenho em Assunção, e admitiu a responsabilidade de representar a nova geração da modalidade. Mesmo assim, o jovem não economiza quando fala em sonhos no esporte.

— É um peso bastante importante pra mim, mas eu quero sempre estar melhor a cada dia, e acho que isso que importa. Isso é o que me move, querer ser melhor que ontem. Eu espero que daqui a uns três anos eu esteja nas Olimpíadas também representando o nosso país e bora pra cima! - finalizou.

Equipe brasileira terminou em quarto lugar (Foto: Ana Patricia/COB)

Ginástica artística no Pan Júnior

O início da competição de ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção aconteceu na última terça-feira (19), com as provas por equipes e individual geral masculino. A equipe brasileira terminou em quarto lugar, com 17.050 pontos na soma dos seis aparelhos (salto, solo, barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças e argolas), atrás de Estados Unidos, Colômbia e México.

Pedro Silvestre, medalhista de prata no individual geral, ainda disputa as finais do cavalo, argolas, salto, barras paralelas e barra fixa. Nesta quarta-feira (20), acontecem as competições por equipes e individual da ginástica feminina, enquanto o início das finais por aparelhos estão previstos para quinta-feira (21).

