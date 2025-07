A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos venceram a chinesa Hanyu Guo e a russa Alexandra Panova por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 6/7 (7/3) e 6/3 nesta sexta-feira (4) e garantiram vaga nas oitavas de final de Wimbledon. A partida durou 2 horas e 54 minutos e foi disputada nas quadras de grama do tradicional torneio britânico em Londres.

continua após a publicidade

➡️ GALERIA DE FOTOS: Wimbledon chega ao quinto dia de jogos; veja imagens

Os dois primeiros sets foram decididos no tie-break, demonstrando o equilíbrio do confronto. No set final, a dupla da brasileira e da húngara conseguiu uma quebra de serviço no início, fator determinante para a vitória.

Stefani, atual número 1 do Brasil e 29ª do ranking mundial de duplas, e Babos aguardam as vencedoras do duelo que acontecerá neste sábado (5) entre as cabeças de chave 7, a australiana Ellen Perez e a ucraniana Lyudmyla Kichenok, contra a dupla formada pela norte-americana Bernarda Pera e a polonesa Magda Linette.

continua após a publicidade

— Ótimo jogo, grande vitória. Elas formam um time forte, ganharam semana passada um título de 500 e no começo do ano também. Foi um jogo de alto nível, margens pequenas. Tivemos que jogar bem no final do primeiro set e, no terceiro, conseguir uma quebra logo no começo e depois um ótimo game para fechar o jogo e quebrar. Feliz de passar para as oitavas — disse Stefani após a classificação.

Conquistas importantes no tênis mundial

A tenista paulistana de 27 anos possui um currículo expressivo no tênis mundial. Em 2021, conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio com Laura Pigossi. Stefani também venceu o Australian Open nas duplas mistas em 2023 ao lado de Rafael Matos, tornando-se parte da primeira dupla brasileira a conquistar um Grand Slam.

continua após a publicidade

O histórico de títulos da brasileira inclui conquistas no WTA 125 de Montevidéu, WTA 1000 de Guadalajara e WTA 250 de Chennai em 2022. Em 2023, venceu os WTA 500 de Berlim, Abu Dhabi e Adelaide.

Na atual temporada, Stefani venceu o WTA 1000 de Doha com a parceira Demi Schuurs. A brasileira também alcançou as quartas de final no US Open e no Australian Open em 2024.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A data do confronto das oitavas de final ainda será definida pela organização do torneio de Wimbledon.