Com virada espetacular, Calderano avança às oitavas na Suécia
Brasileiro perdia por 10/5 o quarto set contra o chinês Ruibo
Hugo Calderano precisou usar, praticamente, todo seu repertório para avançar às oitavas de final do Europe Smash da Suécia. Nesta quarta-feira (20), em duelo de altíssimo nível, o brasileiro, de 29 anos, que perdia o quarto set por 10/5, derrotou o jovem chinês Wen Ruibo, de 18 (62º do mundo), por 3 sets a 1, com parciais de 11/13, 11/5, 13/11 e 12/10.
O duelo desta quarta começou bem equlibrado: 3/3 e 4/4. Calderano venceu dois pontos seguidos e abriu 6/4, mas o chinês virou para 7/6. Ruibo chegou a fazer 8/7, e o carioca virou para 10/8. O asiático virou para 11/10, mas Calderano ganhou um ponto espetacular para empatar novamente. Mas Ruibo ganhou os dois pontos seguintes e levou a primeira parcial.
Calderano abriu 3/1 e 4/3 no segundo set, e o rival virou. O brasileiro não se intimidou e liderou novamente o placar em 10/5. E fechou no ponto seguinte.
Ruibo abriu 3/0 na terceira parcial, e o sul-americano empatou. Calderano ficou à frente no 5/4 e no 9/6. O chinês encostou em 9/8, e o carioca fez 10/8. O chinês salvou dois set points e empatou e virou para 11/10. Calderano salvou o set point e virou para 13/11.
O jovem chinês abriu 6/1 e 8/2 na quarta parcial. Calderano não se entregou e venceu os dois pontos seguintes. Mas Ruibo abriu 10/5, e o brasileiro conquistou uma virada espetacular para 12/10.
Sul-coreano aguarda nas oitavas
Na quinta-feira, nas oitavas de final, o número 4 do mundo enfrenta o sul-coreano On Junsung, que venceu o chinês Chen Yuanyu por 3 a 1.
Segundo cabeça de chave, o brasileiro (número 4 do mundo), vem de vitória sobre o compatriota e amigo Vitor Ishiy, por 3 a 0.
Quem é Ruibo
Tricampeão asiático juvenil (2023, 2024 e 2025) e vice dos dois últimos Mundiais sub-19 (2023 e 2024), Ruibo também venceu, em 2022, o Mundial sub-15.
Calderano cai nas duplas mistas
Nas duplas, o casal Calderano e Bruna Takahashi levou a virada dos japoneses Sora Matsushima e Satsuki Odo, cabeças de chave número 4, por 3 sets a 2, com parciais de 7/11, 8/11, 11/7, 11/4 e 11/7, nas quartas de final.
