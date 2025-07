Lewis Hamilton fez valer a força no quintal de casa e colocou a Ferrari no topo do TL1 do GP da Inglaterra de Fórmula 1, realizado na manhã desta sexta-feira (4). Maior vencedor da história da corrida inglesa, com nove triunfos, ele fez o melhor giro em 1min26s892, apenas 0s023 mais rápido que o compatriota, Lando Norris. Oscar Piastri terminou na terceira colocação. O brasileiro Gabriel Bortoleto rodou e acabou em 20º.

Como esperado, o clima frio ajudou a colocar a Mercedes em posição muito melhor que a vista na Áustria, no último fim de semana, só que foi a Ferrari quem surpreendeu a McLaren, sobretudo com Hamilton, que tem a favor o belo retrospecto no traçado britânico. Ele, aliás, foi o último a vencer em Silverstone, ano passado com a escuderia alemã.

Bortoleto roda duas vezes

Só que a diferença para a McLaren foi bem pequena, na casa dos centésimos, sendo que Norris, o segundo colocado, mandou no setor final com folga. Lewis, por sua vez, compensou no setor 1 o bastante para liderar a atividade.

Hamilton ainda conseguiu colocar 0s2 em Charles Leclerc, que ficou na quarta colocação. George Russell, por sua vez, ficou em quinto, também a 0s2 do heptacampeão. Isack Hadjar surgiu forte com a Racing Bulls, à frente de Alexander Albon, da Williams. Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli e Max Verstappen completaram o top 10.

Gabriel Bortoleto errou na tomada da Copse e rodou duas vezes, comprometendo a tentativa de volta rápida com os pneus macios. Ele terminou na 20ª colocação.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.