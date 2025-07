A melhor etapa de Diamond League já vista e, enfim, o Tour de France!

É fria e chuvosa a madrugada de sexta-feira, tento me aquecer, teclando quase em ritmo de recorde mundial, mas os velhos dedos ainda não voltaram à forma plena, teimam em pedir clemência. Ah, isto não terão tão cedo. Afinal, recordes mundiais podem cair, como a chuva que ora empurra o amanhecer para daqui a pouco.

E, por falar em recorde mundial, comecemos logo com o que vem por aí nos esportes pelo mundo: Que fim de semana será este, que em algumas horas dará início?

Comecemos pelo noroeste daquela terra, ora, hostil, que proíbe um atleta olímpico, top 3 do mundo, de entrar em seu país, para disputar uma importante etapa do Circuito Mundial de Tênis de Mesa, por ele cometer o pecado de disputar um pan-americano em Cuba. Que fase tempestuosa afunda o grande irmão do norte! Já alertei daqui, não custa nada o COI criar um belo Plano B para os Jogos de 2028, em Los Angeles, que periga de minguar pela ausência de grandes atletas, proibidos de invadirem a Costa Oeste, em busca de ouro, prata e bronze. Neste momento político vergonhoso, a Carta Olímpica será facilmente pisoteada e rasgada por botas obtusas e insanas!



Mas voltemos urgente para o mundo do esporte. Mais precisamente na cidade de Eugene, no belo estado do Oregon. Pois será lá, no centenário Estádio Hayward Field, que amanhã à tarde, acontece a prova de atletismo com o maior número de campeões olímpicos individuais, maior número de líderes do ranking mundial, e provas com os maiores níveis técnicos, que este par de olhinhos míopes já viram!!

Muitas provas serão revanches completas dos pódios inteiros de Paris 2024, outras terão os 6 primeiros de Paris 24. Várias outras, pela lista de inscritos, com chances reais de recordes mundiais.

Pela primeira vez nesta década, o “field” de largada dos 10 mil metros masculinos está pronto para baixar o recorde mundial, com 10 atletas sub 27 minutos e 2 “coelhos” de alto nível. Como também as provas de 3 mil com obstáculos e 1500 metros femininos (Faith Kipiegon e as outras 5 melhores em Paris, vem com tudo). E o que dizer de Mondo Duplantis prontinho para subir o sarrafo em 2 centímetros e estacionar feliz em 6m30, no salto com vara?

Já que falei dos 10 mil masculino, lembremos sempre dos 5 mil femininos, num insano duelo entre Tsegay e Chebet, no velho duelo Etiópia/Quênia, imperdível!



Este centenário estádio viu nascer, crescer e morrer, o padrinho que dá nome a este encontro de atletismo, Steve Prefontaine, que na década de 70 fez seus adversários agonizarem pelo mundo, enquanto tentavam acompanhá-lo, seja nos 800, 1500, milha, 3 mil ou 5 mil metros. Aqui era a casa de Prefontaine, aqui aconteceram as suas grandes quebras de recordes, mas também foi o local de seu velório, onde lotado, acompanhou a sua última volta, cumprida pelo séquito, no tempo de sua última quebra de recorde mundial da milha, que ficou registrado por anos, no velho cronômetro do placar principal. As cenas deste último ato, estão gravadas nos dois filmes feitos em sua homenagem.

Prefontaine dizia sempre, entre dentes, frases sobre seu mundo, das corridas. Ao final desta coluna encontram-se algumas delas.

Mas, o show ainda não acabou. Nas provas de campo, o desfile de campeões (mundiais e olímpicos) esbanja grandes nomes. Para onde a câmera apontar, encontrará um campeão global (mundial ou olímpico) duelando contra adversários tão bons quanto!

E nas provas de velocidade? Nem queiram saber! É tanta gente boa e veloz que dá até uma canseira. Mas vamos lá: destaco para começar, a prova que terá como um dos favoritos, o brasileiríssimo Piu, ou Alison dos Santos. Ele faz um “mano a mano” com o atual líder do ranking mundial e campeão olímpico Rai Benjamin. Duelo de gigantes (Alison mede 2 metros, e Rai 1,92) na pista longa com barreiras.



E nos 200, também no masculino, o tira-teima que todos queriam, o campeão olímpico de Botsuana, Letsile Tebogo, contra o invicto este ano Kenny Bednarek. E ainda tem os 100! Meu Deus! O líder mundial Kishane Thompson, da Jamaica, sendo desafiado pelo americano Bromell e outro jamaicano Blake. A reta das grandes arquibancadas vai tremer!! E continuará tremendo para o duelo feminino, também nos 100 metros. A adolescente de Santa Lúcia, campeã olímpica Julien Alfred, que está invicta este ano, enfrentará a campeã mundial Richardson e a líder do ranking, Jefferson-Wooden.



Mas, tem muito mais, porém seria injusto acabar meu espaço sem falar de outra paixão mundial, que é uma linda e longa jornada de 21 dias, 3.330 quilômetros de suor, lágrima, e algumas vezes, sangue:

O Tour de France começa amanhã, sábado para os menos íntimos, a partir das 11 horas (horário Brasil). E tem transmissão diária de ESPN e TV5 Internacional. Começa no norte da França (Lille) e, a chegada volta a ser na apoteótica Paris, já que no ano passado, por conta dos jogos olímpicos na Cidade Luz, a chegada aconteceu em Nice. Portanto, o Arco do Triunfo aguardará, mais uma vez, Pogacar, Vingegaard e companhia, no dia 27 de julho, na Champs-Élysées. Oremos pelos audazes!



Mas não fica por aqui. Aviso aos navegantes dos 7 mares dos esportes que o Grand Slam de Wimbledon está On, e o nosso João Fonseca, ou João Sem Medo, já está em busca das oitavas de final! O moleque vem crescendo na grama sagrada.



E as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes de futebol? Hoje temos os 2 brasileiros que resistem bravamente. Se passarem hoje, Fluminense e Palmeiras, acabarão se encontrando numa semifinal brazuca! Que seria a garantia de um time brasileiro na Final! Histórico, quase histérico!

Portanto, avante tricolores e palmeirenses, estiquem a corda ao máximo, aproveitem o calorzinho deste verão maroto daí, coragem!



Não esqueçam então, hoje tem rodada decisiva no Mundial de Clubes, amanhã vamos de Diamond League com a etapa do 50º Prefontaine Classic em Eugene. E amanhã também, será a abertura da maior jornada de ciclismo mundial, os 21 dias do centenário Tour de France.

Por hoje é só, ótimo fim de semana.

Lauter Nogueira

