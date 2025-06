Bortoleto faz marcos históricos no GP da Áustria de F1; veja quais

Além de marcar seus primeiros pontos na F1 com um oitavo lugar no GP da Áustria, o brasileiro Gabriel Bortoleto também conquistou outros marcos em sua carreira. Com direito a quebra de jejum, o brasileiro foi incluído em uma seleta lista de brasileiros que já marcaram pontos na categoria. Confira as conquistas abaixo.

Gabriel Bortoleto durante a corrida na Áustria (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Brasileiro entre em seleta lista

Com o resultado, Bortoleto é o 20º brasileiro a pontuar na categoria. Ele se junta a nomes como Ayrton Senna, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Chico Landi, José Carlos Pace e Emerson Fittipaldi. O primeiro ponto do Brasil na F1 foi em 1956, quando Chico Landi chegou em quarto no GP da Argentina. O último foi feito por Bortoleto, em 2025.

Encerramento de um jejum

Antes de Bortoleto, o último piloto brasileiro que pontuou na F1 foi Felipe Massa, em 2017. O brasileiro da Sauber quebrou um jejum de sete anos, sete meses e três dias.

Melhor posição brasileira em sete anos

Bortoleto também foi o brasileiro com a melhor posição marcada em quase oito anos. Ele chegou perto do sétimo lugar conquistado por Felipe Massa no Grande Prêmio do Brasil de 2017.

GP da Áustria de F1

Gabriel Bortoleto finalmente marcou seus primeiros pontos na F1. A conquista foi na corrida do Grande Prêmio da Áustria neste domingo (29). A corrida foi mais uma marcada pela dominância da McLaren, que emplacou a dobradinha e a vitória de Lando Norris. A equipe segue líder. Charles Leclerc (Ferrari) fecha o pódio e Lewis Hamilton marca um bom quarto lugar para os italianos.

Gabriel Bortoleto em coletiva em Spielberg, Áustria (foto: Joe Klamar / AFP)

