Fora de Campo

Musa do vôlei, Key Alves escolhe ‘Rosamaria’ como nome da filha

Key e Bruno Rosa revelam gravidez de menina em chá revelação

Key Alves e Rosamaria são jogadoras de vôlei (Fotos: Reprodução)
Key Alves e Rosamaria são jogadoras de vôlei (Fotos: Reprodução)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
17:04
Atualizado há 1 minutos
  Matéria
A jogadora de vôlei Key Alves e o cantor sertanejo Bruno Rosa revelaram que terão uma filha durante evento realizado nesta terça-feira (19) em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. O casal anunciou que a bebê se chamará Rosamaria. A celebração reuniu cerca de 100 convidados entre familiares e amigos próximos.

Key Alves e seu marido Bruno Rosa esperam a bebê Rosamaria (Foto: Reprodução)

A festa contou com decoração temática country e apresentações musicais de duas bandas. Bruno Rosa também fez uma breve apresentação no palco durante o evento.

Key Alves e Bruno Rosa revelam gravidez em chá revelação

Key e Bruno estão juntos desde maio de 2024 e anunciaram a gravidez de Rosamaria no início de julho de 2025, aproximadamente dois meses após o início do relacionamento. O casal compartilhou o momento da revelação em suas redes sociais.

Dias depois de comunicarem a gravidez, Key Alves publicou em suas redes sociais: "Seja bem-vinda Rosamaria. Antes da festa, o casal também mostrou nas redes sociais alguns presentes recebidos, incluindo dois relógios da marca Rolex.

Em publicação anterior ao evento em seu perfil no Instagram, a jogadora de vôlei e influenciadora digital havia compartilhado sua intuição de que estaria esperando uma menina, o que foi confirmado durante o chá revelação.

