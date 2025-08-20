menu hamburguer
Fora de Campo

Europeus reagem à partida de Hugo Calderano na Suécia: ‘O golpe’

Brasileiro venceu com uma virada espetacular

Calderano vence na estreia na Suécia (WTT)
imagem cameraCalderano vence na estreia na Suécia (WTT)
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 20/08/2025
15:16
Pouco mais de duas horas após perder nas duplas mistas com Bruna Takahashi, Hugo Calderano voltou à mesa no Europe Smash de Malmö, na Suécia. Nesta quarta-feira (20), o brasileiro, de 29 anos, enfrentou e venceu o chinês Wen Ruibo, de 18, anos. A partida foi muito comentada na Europa.

O jogo começou às 14h22 (de Brasília), o chinês venceu o primeiro set (13/11), e o brasileiro ganhou o segundo 11/5. No terceiro set, melhor para Hugo Calderano que venceu de virada por 12/10.

Antes, durante, e depois da partida de Hugo Calderano na Suécia, o nome do brasileiro esteve em alta em todo mundo, inclusive no Velho Continente. Calderano é visto como um grande prodígio ao redor do planeta. Veja abaixo.

Hugo Calderano - WTT Foz do Iguaçu
Hugo Calderano (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM @abelardomendesjr)

Veja reação dos europeus com a partida de Hugo Calderano na Suécia

"O golpe de Calderano, meu Deus do céu"

"O tiro por trás no set point! Que jogada!"

"Wen Ruibo/Calderano, que jogo louco"

"Hugo Calderano é claramente o jogador mais interessante do mundo. Em uma bola parada contra ele, ele corre um retorno por trás das costas. Não tem nervos"

Como foi o jogo

O duelo desta quarta começou bem equlibrado: 3/3 e 4/4. Calderano venceu dois pontos seguidos e abriu 6/4, mas o chinês virou para 7/6. Ruibo chegou a fazer 8/7, e o carioca virou para 10/8. O asiático virou para 11/10, mas Calderano ganhou um ponto espetacular para empatar novamente. Mas Ruibo ganhou os dois pontos seguintes e levou a primeira parcial.

Calderano abriu 3/1 e 4/3 no segundo set, e o rival virou. O brasileiro não se intimidou e liderou novamente o placar em 10/5. E fechou no ponto seguinte.

Ruibo abriu 3/0 na terceira parcial, e o sul-americano empatou. Calderano ficou à frente no 5/4 e no 9/6. O chinês encostou em 9/8, e o carioca fez 10/8. O chinês salvou dois set points e empatou e virou para 11/10. Hugo Calderano, na Suécia, salvou o set point e virou para 13/11.

O jovem chinês abriu 6/1 e 8/2 na quarta parcial. Calderano não se entregou e venceu os dois pontos seguintes. Mas Ruibo abriu 10/5, e o brasileiro conquistou uma virada espetacular para 12/10.

