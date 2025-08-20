Europeus reagem à partida de Hugo Calderano na Suécia: ‘O golpe’

Pouco mais de duas horas após perder nas duplas mistas com Bruna Takahashi, Hugo Calderano voltou à mesa no Europe Smash de Malmö, na Suécia. Nesta quarta-feira (20), o brasileiro, de 29 anos, enfrentou e venceu o chinês Wen Ruibo, de 18, anos. A partida foi muito comentada na Europa.

O jogo começou às 14h22 (de Brasília), o chinês venceu o primeiro set (13/11), e o brasileiro ganhou o segundo 11/5. No terceiro set, melhor para Hugo Calderano que venceu de virada por 12/10.

Antes, durante, e depois da partida de Hugo Calderano na Suécia, o nome do brasileiro esteve em alta em todo mundo, inclusive no Velho Continente. Calderano é visto como um grande prodígio ao redor do planeta. Veja abaixo.

Hugo Calderano (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM @abelardomendesjr)

Veja reação dos europeus com a partida de Hugo Calderano na Suécia

"O golpe de Calderano, meu Deus do céu"

"O tiro por trás no set point! Que jogada!"

"Wen Ruibo/Calderano, que jogo louco"

"Hugo Calderano é claramente o jogador mais interessante do mundo. Em uma bola parada contra ele, ele corre um retorno por trás das costas. Não tem nervos"

Como foi o jogo

O duelo desta quarta começou bem equlibrado: 3/3 e 4/4. Calderano venceu dois pontos seguidos e abriu 6/4, mas o chinês virou para 7/6. Ruibo chegou a fazer 8/7, e o carioca virou para 10/8. O asiático virou para 11/10, mas Calderano ganhou um ponto espetacular para empatar novamente. Mas Ruibo ganhou os dois pontos seguintes e levou a primeira parcial.

Calderano abriu 3/1 e 4/3 no segundo set, e o rival virou. O brasileiro não se intimidou e liderou novamente o placar em 10/5. E fechou no ponto seguinte.

Ruibo abriu 3/0 na terceira parcial, e o sul-americano empatou. Calderano ficou à frente no 5/4 e no 9/6. O chinês encostou em 9/8, e o carioca fez 10/8. O chinês salvou dois set points e empatou e virou para 11/10. Hugo Calderano, na Suécia, salvou o set point e virou para 13/11.

O jovem chinês abriu 6/1 e 8/2 na quarta parcial. Calderano não se entregou e venceu os dois pontos seguintes. Mas Ruibo abriu 10/5, e o brasileiro conquistou uma virada espetacular para 12/10.