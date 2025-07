Brasileiros Melo e Matos vencem e chegam às oitavas em Wimbledon

Marcelo Melo e Rafael Matos derrotaram o croata Nikola Mektic e o neozelandês Michael Venus, cabeças de chave número 8, nesta sexta-feira (4), garantindo vaga nas oitavas de final do Grand Slam de Wimbledon. A dupla brasileira venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7-3), 5/7 e 7/6 (10-6), em partida disputada no All England Club, em Londres.

O confronto durou 2 horas e 41 minutos e foi decidido no super tie-break do terceiro set. Os brasileiros enfrentarão nas oitavas de final o austríaco Alexander Erler e o alemão Constantin Frantzen, que eliminaram os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul (cabeças 11) por 3/6, 7/6 (7-4) e 6/3.

Como foi o jogo

No primeiro set, Melo e Matos conquistaram a vitória no tie-break por 7/3. No segundo, os adversários conseguiram uma quebra no décimo primeiro game e fecharam em 7/5. No set decisivo, a dupla brasileira salvou três break points quando estava com 0/40 no saque, levando a disputa para o super tie-break, onde venceram por 10-6.

Esta é a 18ª participação de Melo em Wimbledon e a 71ª em torneios de Grand Slam em sua carreira. O mineiro soma 652 vitórias em 1.094 jogos disputados, sendo 12 delas em 2025. No ranking da ATP, ocupa a 58ª posição com 1.685 pontos.

Melo foi campeão de Wimbledon em 2017 com o polonês Lukasz Kubot e finalista em 2013 com Dodig. O tenista mineiro acumula seis títulos em torneios na grama, incluindo duas conquistas no ATP 500 de Halle (2017 e 2018) e uma no ATP 250 de 's-Hertogenbosch (2017) com Kubot. Em 2023, venceu novamente em Halle com o australiano John Peers, e em 2024 conquistou o ATP 250 de Stuttgart com Matos.

Antes de Wimbledon, Melo participou de três torneios preparatórios na grama: os ATP 250 de Stuttgart e Maiorca com Matos, e o ATP 500 de Halle com o alemão Alexander Zverev. Esta é sua 19ª temporada no circuito profissional.

— Um jogo muito doido aqui hoje. Chances para todos os lados. Logicamente, muito feliz com a vitória. Estivemos na frente, depois eles aproveitaram uma chance. Tivemos outra oportunidade para, de repente, definir o jogo no segundo set. Eles voltaram, quebraram a gente e levaram para o terceiro. Conseguimos salvar um 0/40 no saque do Rafa. Realmente nos mínimos detalhes. Aí jogamos muito bem o super tie-break. Acho que fomos bem superiores e conseguimos manter a calma — declarou Melo após a vitória.

Matos também comentou sobre o resultado:

— Foi muito bom. Estamos bem felizes com o resultado. A gente vem treinando duro para aproveitar esses momentos. Agora, é descansar um dia para poder continuar essa caminhada boa que estamos tendo por aqui.

