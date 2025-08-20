Ponto mágico de Hugo Calderano viraliza no mundo inteiro; veja vídeo

Hugo Calderano derrotou o jovem chinês Wen Ruibo e avançou às oitavas de final do Europe Smash da Suécia nesta quarta-feira (20). A partida contou com fortíssimas emoções, e um ponto mágico de Hugo Calderano viralizou no mundo inteiro.

Em duelo de altíssimo nível, o brasileiro, de 29 anos, que perdia o quarto set por 10/5, derrotou o jovem chinês Wen Ruibo, de 18 anos, (62º do mundo), por 3 sets a 1, com parciais de 11/13, 11/5, 13/11 e 12/10.

A partida inteira foi repleta de emoções, mas um ponto específico, na virada do segundo set, repercutiu no mundo inteiro, e não foi por acaso. De costas, Hugo Calderano surpreendeu e fez um ponto que deixou até seu adversário de boca aberta. Veja abaixo.

Hugo Calderano na vitória na estreia do individual do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

Veja ponto mágico de Hugo Calderano e repercussão

"O tiro por trás no set point! Que jogada!"

"Hugo Calderano é claramente o jogador mais interessante do mundo"

Como foi o jogo do brasileiro

O duelo desta quarta começou bem equlibrado: 3/3 e 4/4. Calderano venceu dois pontos seguidos e abriu 6/4, mas o chinês virou para 7/6. Ruibo chegou a fazer 8/7, e o carioca virou para 10/8. O asiático virou para 11/10, mas Calderano ganhou um ponto espetacular para empatar novamente. Mas Ruibo ganhou os dois pontos seguintes e levou a primeira parcial.

Calderano abriu 3/1 e 4/3 no segundo set, e o rival virou. O brasileiro não se intimidou e liderou novamente o placar em 10/5. E fechou no ponto seguinte.

Ruibo abriu 3/0 na terceira parcial, e o sul-americano empatou. Calderano ficou à frente no 5/4 e no 9/6. O chinês encostou em 9/8, e o carioca fez 10/8. O chinês salvou dois set points e empatou e virou para 11/10. Hugo Calderano, na Suécia, salvou o set point e virou para 13/11.

O jovem chinês abriu 6/1 e 8/2 na quarta parcial. Calderano não se entregou e venceu os dois pontos seguintes. Mas Ruibo abriu 10/5, e o brasileiro conquistou uma virada espetacular para 12/10.