Justamente na Inglaterra, Hamilton volta a vencer uma corrida da Fórmula 1 (Foto: ANDREW BOYERS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 07/07/2024 - 13:01 • Silverstone (ENG) • Atualizada em 07/07/2024 - 14:36

Quando alguém questionar qual a melhor corrida da temporada 2024 do Mundial de Fórmula 1, dificilmente a resposta vai fugir da ponta da língua de qualquer um que acompanhou o campeonato. Ainda há metade da disputa pela frente, mas é difícil imaginar uma corrida mais eletrizante que o GP da Inglaterra deste domingo (7).

Auxiliado pelo sempre gostoso – para o público – chove-e-para, o GP inglês ofereceu grandes momentos de diferentes pilotos, equipes e estratégias. Alternativas de monte e três pilotos brigando pela vitória até o fim. No fim, o tão esperado retorno de Lewis Hamilton às vitórias. Em dia de gala, o heptacampeão venceu pela 104ª vez.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quase três anos de espera ficaram no retrovisor. Fazia muito tempo desde aquela noite de Jedá, no GP da Arábia Saudita de 2021, num mundo ainda pandêmico, estranho e distante. Sem o apupo do público, sem o calor das 100 vitórias. Sem o que Hamilton merecia. A espera acabou com toda a ternura que aqueles recordes pediam. Hamilton, nos braços do público, vencedor outra vez.

E numa corrida memorável. A largada e a chegada foram no seco, mas as duas pancadas de chuva no meio do caminho mexeram em tudo. A McLaren parecia assumir o controle de tudo no começo da chuva, quando Lando Norris e Oscar Piastri tomaram as duas primeiras posições de assalto. Quando a chuva apertou mesmo, a equipe demorou a chamar Piastri e o jogou para trás.

Norris seguia na frente, mas entrou uma volta depois que deveria para tirar os intermediários quando a chuva acabou. Por culpa dele e da equipe, a parada foi lenta e permitiu que Lewis tomasse a ponta no undercut. Então, para a sequência final, Hamilton e Norris tinham pneus macios, Verstappen estava de duros.

Lewis Hamilton cruza a linha de chegada em Silverstone, Inglaterra (Foto: ANDREW BOYERS / AFP)

➡️ Hamilton amplia vantagem: veja os pilotos com mais vitórias na história da Fórmula 1

Os três chegaram para as últimas voltas colocados por menos de 4s. Hamilton parecia ser o mais lento, mas nas últimas seis voltas reforçou a posição que tinha. Verstappen passou Norris, mas estava longe demais de impedir o que parecia um golpe do destino. Era dia de Lewis. Verstappen terminou na segunda colocação, seguido por Norris.

Piastri foi o quarto, seguido por Carlos Sainz, ainda dono da volta mais rápida, seguido por Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Fernando Alonso, Alexander Albon e Yuki Tsunoda nos pontos. Pole-position, Russell abandonou com um problema que a Mercedes suspeitava ser de pressão no sistema de água.

A Fórmula 1 continua a temporada 2024 entre os dias 19 e 21 de julho, em Hungaroring, com o GP da Hungria.