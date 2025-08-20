Conheça o próximo adversário de Hugo Calderano no Europe Smash
Oh Junsung que vai enfrentar Hugo Calderano
Hugo Calderano enfrenta o sul-coreano Oh Junsung na quinta-feira (21) às 9h (horário de brasília). O brasileiro avançou as oitavas de final do Europe Smash da Suécia nesta quarta-feira após vencer o chinês Ruibo.
Oh Junsung (16º), de 19 anos, venceu o chinês Chen Yuanyu por 3 a 1 na segunda fase. Na primeira fase o mesa-tenista da Coreia do Sul enfrentou o francês Flavien Coton. Calderano leva a melhor no confronto direto contra Junsung, com duas vitorias em dois jogos.
Quem é OH Junsung?
Aos 19 anos, OH Junsung já se destaca como um dos talentos mais brilhantes de sua geração. Filho do lendário mesa-tenista sul-coreano Oh Sang-eun, medalhista de bronze em Mundiais, OH Junsung traz em seu DNA a paixão e o talento pelo esporte.
Ele já conquistou a Copa do Mundo em duplas mistas, um WTT Star Contender em Chennai e um WTT Star Contender em Foz do Iguaçu. A ascensão do jovem sul-coreano no ranking mundial é notável: ele subiu de fora do Top 200 para o Top 50 em apenas 12 meses, alcançando recentemente sua melhor posição na carreira, no 16º lugar.
Com virada espetacular, Calderano avança às oitavas na Suécia
Hugo Calderano precisou usar, praticamente, todo seu repertório para avançar às oitavas de final do Europe Smash da Suécia. Nesta quarta-feira (20), em duelo dramático e de altíssimo nível, o brasileiro, de 29 anos, que perdia o quarto set por 10/5, derrotou o jovem chinês Wen Ruibo, de 18 (62º do mundo), por 3 sets a 1, com parciais de 11/13, 11/5, 13/11 e 12/10.
Foi um jogo bem difícil. Ele é um jogador muito novo, mas que já tem um nível muito alto e mostrou isso na partida de hoje. Fez uma boa partida. Um jogador muito completo e que ainda tem muito a crescer, pode chegar entre os melhores do mundo. Então, estou bem feliz com a minha performance - celebrou o brasileiro, número 4 do mundo.
O duelo desta quarta começou bem equilibrado: 3/3 e 4/4. Calderano venceu dois pontos seguidos e abriu 6/4, mas o chinês virou para 7/6. Ruibo chegou a fazer 8/7, e o carioca virou para 10/8. O asiático virou para 11/10, mas Calderano ganhou um ponto espetacular para empatar novamente. Mas Ruibo ganhou os dois pontos seguintes e levou a primeira parcial.
Calderano abriu 3/1 e 4/3 no segundo set, e o rival virou. O brasileiro não se intimidou e liderou novamente o placar em 10/5. E fechou no ponto seguinte.
Ruibo abriu 3/0 na terceira parcial, e o sul-americano empatou. Calderano ficou à frente no 5/4 e no 9/6. O chinês encostou em 9/8, e o carioca fez 10/8. O chinês salvou dois set points e empatou e virou para 11/10. Calderano salvou o set point e virou para 13/11.
O jovem chinês abriu 6/1 e 8/2 na quarta parcial. Calderano não se entregou e venceu os dois pontos seguintes. Mas Ruibo abriu 10/5, e o brasileiro conquistou uma virada espetacular para 12/10.
