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Norris e Piastri terão estilos diferentes no GP da Itália de F1; veja

Além de pintura especial nos carros, pilotos usarão macacão diferente

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 18:37
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Macacão que será usado por Lando Norris e Oscar Piastri no GP da Itália de F1
Macacão que será usado por Lando Norris e Oscar Piastri no GP da Itália de F1 (Foto: Divulgação/McLaren)

Além da Ferrari, a McLaren é mais uma equipe que terá ações diferenciadas no GP da Itália de F1, que acontece entre a próxima sexta-feira (4) e domingo (6). Lando Norris e Oscar Piastri correrão com macacões em cor diferente da habitual, e seus carros terão uma nova pintura.

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A roupa de Norris e Piastri será dominantemente preta, diferente do laranja habitualmente utilizado. Já os monopostos terão cores mais vivas. A pintura voltará a aparecer no GP da Espanha, em Madri, marcado para o segundo final de semana de setembro. Veja as fotos:

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Macacão que será usado por Lando Norris e Oscar Piastri no GP da Itália de F1
Macacão que será usado por Lando Norris e Oscar Piastri no GP da Itália de F1 (Foto: Divulgação/McLaren)
Pintura da McLaren para o GP da Itália de F1
Pintura da McLaren para o GP da Itália de F1 (Foto: Divulgação/McLaren)

Para as etapas de Monza e Madri, a McLaren definiu a novidade como um "aprimoramento" da pintura, preservando a identidade visual do carro e adicionando elementos especiais em referência à parceria com a OKX, empresa que realiza pinturas e campanhas especiais com a equipe da F1 desde 20222.

Programação do GP da Itália de F1

Com o fim das férias, o calendário da Fórmula 1 está com tudo! Após o GP da Holanda, que terminou com vitória de Lando Norris no último final de semana, os pilotos voltam à ação no Grande Prêmio da Itália. As atividades no Circuito de Monza acontecem entre a próxima sexta-feira (4) e domingo (6). A etapa é a 13ª da temporada da F1. Confira:

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SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 7h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília)

SÁBADO, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino livre 3 - 7h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 10h (de Brasília)

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