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GP da Itália marcou primeiro título do Brasil na história da Fórmula 1

Em 1972, Emerson Fittipaldi conquistou, em Monza, título com duas etapas de antecedência

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 08:00
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O brasileiro Emerson Fittipaldi abre o grupo dos bicampeões, tendo vencido nos anos de 1972 e 1974
Emerson Fittipaldi comemora título mundial na F1 (Foto: TODD PANAGOPOULOS / AFP)

O Circuito de Monza já foi palco de algumas das histórias mais marcantes da Fórmula 1. Para o Brasil, porém, nenhuma delas é tão especial quanto a de 10 de setembro de 1972. Naquele domingo, Emerson Fittipaldi cruzou a linha de chegada em primeiro no GP da Itália e conquistou o título que abriu caminho para uma das trajetórias mais vitoriosas do país na categoria.

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Com duas etapas de antecedência, a conquista em Monza colocou Fittipaldi em um lugar inédito na história do automobilismo brasileiro: ele se tornou o primeiro piloto do país campeão mundial da Fórmula 1. Aos 25 anos, também era, naquele momento, o mais jovem vencedor de um título na categoria – recorde que só seria superado em 2005, por Fernando Alonso, então com 24 anos.

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O caminho até o título em Monza

Fittipaldi chegou à Fórmula 1 após se destacar nas categorias de base e assinou com a Lotus. Depois de conquistar suas primeiras vitórias pela equipe britânica, o brasileiro começou a temporada de 1972 como um dos principais nomes na disputa pelo campeonato.

Naquela época, o calendário da Fórmula 1 tinha apenas 12 etapas. Emerson venceu cinco delas: Espanha, Bélgica, Inglaterra, Áustria e Itália. Foi justamente a sequência de triunfos nas duas últimas corridas que permitiu ao brasileiro abrir vantagem suficiente para decidir o título antes do fim da temporada.

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O principal rival de Fittipaldi era Jackie Stewart. O escocês acompanhou de perto a disputa durante boa parte do campeonato, mas o brasileiro assumiu a liderança da classificação após o GP da Inglaterra, sétima etapa daquele ano, e não perdeu mais a posição.

Em Monza, Emerson tinha a oportunidade de transformar a vantagem no campeonato em título. A preparação para o fim de semana, porém, foi muito mais complicada do que o resultado final faz parecer.

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Emerson Fittipaldi se tornou o primeiro brasileiro campeão mundial, em 1972, pela Lotus
Emerson Fittipaldi se tornou o primeiro campeão mundial da Fórmula 1 no Brasil (Foto: Reprodução)

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Problemas quase tiraram Fittipaldi da corrida

A Lotus enfrentou uma série de dificuldades antes da corrida. O caminhão que transportava os carros da equipe sofreu um acidente, e o time precisou recorrer a carros que estavam guardados na Inglaterra para disputar o GP da Itália.

Os problemas continuaram durante o fim de semana. O desempenho nos primeiros treinos ficou abaixo do esperado e, quando o carro finalmente começou a apresentar uma evolução, a equipe encontrou outro obstáculo: o tanque de combustível precisava ser trocado.

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A situação colocou em risco a participação de Fittipaldi na corrida, mas a Lotus conseguiu preparar o carro a tempo. Na pista, o brasileiro precisava vencer para garantir o título sem depender de outros resultados. Jacky Ickx chegou a liderar a corrida, mas abandonou após problemas, abrindo caminho para Fittipaldi assumir a ponta.

E ele não desperdiçou a oportunidade. Sem novos sustos, o brasileiro manteve a liderança até a bandeirada e venceu o GP da Itália para confirmar o primeiro título mundial do automobilismo brasileiro.

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A conquista em Monza abriu caminho para uma das histórias mais vitoriosas do Brasil na Fórmula 1. Depois de Fittipaldi, o país ainda teria outros dois campeões mundiais: Nelson Piquet e Ayrton Senna. Mas tudo começou naquele dia com uma vitória da Lotus e o primeiro título verde-amarelo da categoria.

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