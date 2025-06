Fora da Seleção Brasileira, Bruninho celebra volta ao país após uma década

Bruno Rezende, conhecido como Bruninho, aproveita suas primeiras férias em mais de duas décadas após completar sua temporada de estreia pelo Vôlei Renata. Apesar do retorno ao Brasil, o levantador se despediu da Seleção Brasileira em 2025. Nesta temporada, depois de quase dez anos atuando no exterior, ele conquistou o Campeonato Paulista de 2024 com a equipe de Campinas.

O período de descanso começou em junho de 2025, após o encerramento da temporada 2024/2025. Sem os compromissos da Seleção Brasileira, o atleta tem se dedicado a eventos pessoais e viagens, tanto nacionais quanto internacionais.

— Não escondo o quanto esse ano foi especial para mim, poder retornar ao Brasil, depois de quase 10 anos fora, estar num local que me recebeu de braços abertos, ter oportunidade de ficar mais perto da família, dos amigos, coisas que, às vezes, quando você está fora tanto tempo, acaba não dando valor, mas que faz toda diferença no dia-dia. São tantos anos sem ter férias que o corpo até estranha — afirmou o levantador.

Temporada vitoriosa

O retorno de Bruninho às quadras brasileiras foi marcado por conquistas. Campinas tem um significado especial para o atleta, pois foi onde ele iniciou sua carreira no voleibol. Além do título paulista, ele conduziu o Vôlei Renata à final da Superliga, embora a equipe não tenha vencido esta competição. Agora, aprecia o novo período de descanso.

— Foi uma temporada bastante desgastante, então ter esse descanso no final de uma temporada para a outra, que não tinha há alguns anos, acaba sendo especial e encerra, de alguma forma, o ano incrível que tivemos no Vôlei Renata. Serve também para recarregar a energia para os desafios que vamos ter pela frente e para motivar ainda mais para buscarmos um ano ainda melhor — confessou.

O camisa 1 do Vôlei Renata destacou os momentos importantes da temporada que passou. Desde as primeiras fase até a final, em que a equipe foi superada pelo Cruzeiro de virada. Apesar disso, é inegável a campanha sólida do time de Bruninho.

— Tiveram inúmeros momentos especiais. Desde o início, ainda lá no Paulista, poder jogar com ginásio lotado, depois conquistar o título ao lado da família. Ver o grupo ser construído, se unindo, superando momentos de dificuldades juntos, nossa caminhada nos playoffs, até chegar à decisão, que queríamos fechar com chave de ouro, mas não conseguimos. É um sentimento muito satisfatório poder olhar para trás e vermos o que foi construído, não só dentro de quadra, isso é o mais importante — disse.

O levantador brasileiro não foi convocado por Bernardinho para a VNL masculina de 2025, o que deve ser a aposentadoria de Bruninho na Seleção. No entanto, o jogador analisou sobre os planos futuros que envolvem principalmente seu trabalho no Renata, que ainda está no início.

— Agora vamos iniciar um novo trabalho, bastante motivados pelo que fizemos na temporada passada. Sabemos o quanto teremos que trabalhar para seguir trilhando os caminhos para chegar em decisões e estar sempre disputando títulos. Temos que ter essa mesma mentalidade, como equipe, de sempre lutar pelas conquistas, de estar sempre no lugar mais alto do pódio. Não será fácil, mas tenho certeza que temos todas as ferramentas para brigar por novas conquistas.

