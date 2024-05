Bruninho é anunciado por novo clube e retorna ao Brasil após passagem pelo vôlei italiano

Bruninho chega ao Vôlei Renata, após sete anos na Itália (Foto: Pedro Teixeira)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 13:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O levantador da Seleção Brasileira, Bruninho, foi anunciado nesta segunda-feira (13) como novo reforço do Vôlei Renata. O capitão da Seleção Brasileira retorna à sua terra natal, após se despedir do Modena, da Itália. Essa será a quinta passagem do jogador pelo vôlei brasileiro.

- Em toda minha trajetória, experiência, ter a possibilidade de atuar no projeto que tem os mesmo valores, me fez ter essa vontade de voltar a Campinas, lugar onde a família da minha mãe toda vive, vou estar perto deles. Ver o quanto as pessoas aqui em Campinas amam voleibol também faz com que esse retorno seja muito especial. Espero poder dar muitas alegrias a essa torcida - disse, Bruninho, na coletiva de apresentação.

Em abril deste ano, o jogador divulgou as imagens da sua despedida do clube italiano. Entre idas e vindas, Bruninho atuou pelo Modena por sete temporadas - onde encerrou sua passagem sendo capitão da equipe.

Bruninho é um dos maiores jogadores da história do vôlei brasileiro. Com quatro participações em Olimpíadas, o levantador possui duas medalhas de prata, em Pequim - 2008 e Londres - 2012, além de um ouro, conquistado nos Jogos Olímpicos do Rio, disputado em 2016. Na última edição, em Tóquio, a Seleção Brasileira perdeu a disputa do bronze para a Argentina.