Gabi Guimarães minimiza prêmio após vice do Brasil na VNL

De volta ao Brasil após o fim da Liga das Nações de Vôlei (VNL), Gabi Guimarães não sabia que foi escolhida como a melhor de sua posição na seleção do campeonato. Ao receber a notícia durante conversa com a imprensa, ainda no aeroporto, a capitã brasileira demonstrou surpresa com a escolha.



- Sinceramente eu não fico muito feliz quando a gente não ganha, estar na seleção não me bate muita alegria, vou ser muito sincera. Não sabia, fico até um pouco surpresa, porque a Julia Bergmann, pela VNL que ela fez, como ela se comportou, merecia muito esse posto. Pessoalmente, esse não é um título que me importa muito, pra mim era muito mais o título (da VNL) que importava.





Gabi Guimarães foi a principal pontuadora do Brasil na fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) e somou 112 pontos ao longo de toda a competição, sendo 97 no ataque, 13 no bloqueio e 2 no saque. Além da capitã, o Brasil também teve a central Julia Kudiess eleita como melhor de sua posição na seleção do campeonato.

Gabi Guimarães e a frustração com a prata

Com a segunda melhor campanha da fase preliminar, o Brasil bateu Alemanha e Japão na fase final, mas perdeu a decisão para a Itália, que vive grande fase, com incríveis 28 jogos de invencibilidade. Mesmo chegando a mais uma final, Gabi admitiu o “gosto amargo” da medalha de prata.



- Eu saí da partida bem frustrada porque na minha opinião a gente não conseguiu aproveitar grandes oportunidades. Como já estou no meu terceiro ciclo chegando em finais e batendo na trave, é uma frustração muito grande. A gente não pode deixar de valorizar o resultado e o trabalho que foi feito, mas eu quero ganhar e eu tenho certeza que as meninas também, a nossa mentalidade é essa e a gente tem trabalhado pra isso.





Gabi Guimarães e Julia Kudiess estão na Seleção Ideal da VNL Feminina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Seleção Ideal da Liga das Nações (VNL) Feminina:

Levantadora: Alessia Orro

Oposta: Paola Egonu

Ponteira: Myriam Sylla

Ponteira: Gabi Guimarães

Central: Julia Kudiess

Central: Agnieszka Korneluk

Líbero e MVP: Monica de Gennaro

