Zé Roberto avalia motivo que levou o Brasil a perder título da VNL

Em sua quarta final de Liga das Nações de Vôlei (VNL), a Seleção feminina mais uma vez chegou perto, mas ficou sem a tão sonhada medalha de ouro. De volta ao Brasil após a passagem pela Polônia, na fase decisiva da competição, o técnico José Roberto Guimarães avaliou a campanha brasileira e destacou a eficiência ofensiva como ponto de atenção que separou a equipe do principal objetivo na competição

continua após a publicidade

➡️Gabi Guimarães minimiza prêmio após vice do Brasil na VNL

No confronto com a Itália, atual campeã olímpica, bicampeã da VNL e seleção a ser batida no cenário mundial, o Brasil mostrou dificuldade para definir os contra-ataques, fator que pesou para a vitória italiana por 3 sets a 1.

— Os números foram muito parecidos, número de bloqueios e defesas, elas erram mais saque do que a gente, mas o que fez a diferença realmente foram os contra-ataques. Elas foram mais eficientes, principalmente com as duas opostas - analisou o treinador.

continua após a publicidade

Outro fator que contribuiu para os problemas no ataque brasileiro foi a ausência da ponteira Ana Cristina, lesionada durante a partida contra a França, na terceira semana da VNL. A jogadora de 21 anos vinha sendo o principal destaque da Seleção e aparecia como a maior pontuadora, com 167 pontos, até sofrer a lesão no menisco medial do joelho esquerdo. Segundo Zé Roberto, a atleta fez falta na virada de bola brasileira.

— A ausência da Ana foi muito sofrida por vários motivos. Primeiro como pessoa, ela é uma pessoa querida, todo mundo adora conviver com ela, se relaciona muito bem com o grupo. A outra questão é que ela é uma grande definidora, ela tava sendo a nossa definidora das bolas altas, das bolas difíceis, e quando você perde uma jogadora assim, faz uma tremenda falta. Mas o importante é a recuperação dela, ela fazendo uma boa recuperação, volta muito bem, expectativa é grande já pro ano que vem - declarou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Seleção brasileira na final da VNL feminina (Foto: Volleyball World)

Próximos passos

A Seleção Brasileira feminina volta às quadras entre os dias 22 de agosto a 7 de setembro, quando acontece o Mundial de Vôlei, na Tailândia. A equipe comandada por Zé Roberto já se reapresenta nesta sexta-feira (1), quando iniciará os treinamentos para a competição.

Na primeira fase Mundial, as 32 equipes participantes foram organizadas em oito grupos de quatro times, com todos se enfrentando entre si. O Brasil integra o Grupo C, ao lado de Porto Rico, França e Grécia. Veja abaixo o cronograma de jogos da Seleção.

Brasil x Grécia - 22 de agosto - 9h30

Brasil x França - 24 de agosto - 9h30

Brasil x Porto Rico - 26 de agosto - 9h30

*horários de Brasília