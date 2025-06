O oposto Darlan, da Seleção Brasileira, foi contratado pelo Rana Verona para a temporada 2025/2026. O anúncio foi feito pelo clube italiano nesta segunda-feira (9), enquanto o atleta se prepara para a Liga das Nações de Vôlei (VNL) no Rio de Janeiro. Aos 22 anos, o jogador terá sua primeira experiência internacional em clubes após encerrar um ciclo de seis anos no Sesi Bauru.

O atleta se apresentará ao novo clube em setembro, após cumprir seus compromissos com a Amarelinha. No Verona, Darlan integrará um elenco que conta com nomes importantes do voleibol mundial, como o levantador norte-americano Micah Christenson.

A transferência para o voleibol italiano representa uma etapa importante na carreira do jogador brasileiro. O campeonato italiano é reconhecido pelo elevado nível técnico e pela forte presença de público nas arenas. Estreante no circuito internacional, Darlan destacou a ansiedade de trabalhar com o Verona, e o esporte na Itália, na próxima temporada.

— Estou muito feliz e animado para começar essa nova aventura com o Verona. Para mim, é um grande passo: meu primeiro clube fora do Brasil, meu primeiro campeonato na Itália. Ouvi falar muito do Campeonato Italiano, do altíssimo nível e da atmosfera incrível nas arenas. Mal posso esperar para conhecer meus novos companheiros de equipe, trabalhar com a comissão técnica e dar o meu melhor pela equipe e pela torcida. Será um desafio emocionante e farei o meu melhor para que a equipe alcance seus objetivos — disse Darlan.

A contratação ocorreu enquanto o atleta se concentra com a Seleção Brasileira para a Liga das Nações 2025. O Brasil estreará na competição nesta quarta-feira (11), às 17h30, contra o Irã, no Maracanãzinho.

Carreira de Darlan no Brasil

Natural de Nilópolis, no Rio de Janeiro, Darlan iniciou sua trajetória no voleibol na escolinha do professor Miúdo, na Escola N2. O atleta se federou em 2015 e foi posteriormente convocado para a Seleção Brasileira sub-19. Em 2019, recebeu proposta do Sesi-SP, onde se desenvolveu entre São Paulo e Bauru.

Durante sua passagem pelo Sesi Bauru, Darlan acumulou conquistas significativas. O jogador foi o maior pontuador da Superliga 2024/2025 com 598 pontos e também se destacou como o melhor sacador da competição. Na temporada anterior (2023/2024), o oposto conquistou o título da Superliga com o Sesi Bauru e recebeu os prêmios de melhor jogador e melhor oposto do torneio. Seu currículo pelo clube paulista inclui ainda o título da Copa Libertadores em 2020.

Darlan defendeu o Sesi Bauru por seis anos (Foto: Sesi Bauru)

Pela Seleção Brasileira, Darlan participou dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, onde o Brasil chegou às quartas de final. O atleta também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, prata na Copa Pan-Americana no mesmo ano e bronze no Mundial de 2022. Nas categorias de base, foi campeão e eleito melhor jogador do Sul-Americano sub-19 em 2018.

O jogador estará presente na primeira etapa da VNL masculina, onde o Brasil enfrentará Cuba, Ucrânia e Eslovênia, além do Irã. Após o fim dos compromissos com a Seleção Brasileira, Darlan se apresentará ao clube italiano para iniciar sua carreira no voleibol europeu.