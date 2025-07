Rei e Rainha do Mar retornam ao Leblon após oito anos

Após uma ausência de oito anos, o evento Rei e Rainha do Mar retorna à Praia do Leblon com data já confirmada para 28 de setembro. A aclamada competição, que se tornou famosa nas águas de Copacabana, se consolidou como um marco no calendário esportivo do Rio de Janeiro desde sua primeira edição, em 2009.

continua após a publicidade

Circuito Rei e Rainha do Mar deve reunir milhares de pessoas em Copacabana (Foto: Satiro Sodré / SS Press)

Tendo o Morro Dois Irmãos como paisagem de fundo e com a previsão de atrair competidores de todo o Brasil, a edição de 2025 expande suas atividades com 15 provas que também ocorrerão em outros locais da Zona Sul. Além do Leblon, o circuito incluirá disputas no Arpoador, Jardim de Alah, Praia Vermelha e Ipanema. A programação oferece natação em águas abertas, corrida na areia, biatlo e até atividades infantis.

Na competição, crianças e adultos participaram de provas de natação, beach run e Stand Up pedle (Foto: Divulgação)

Entre as principais atrações desta edição estão os desafios de resistência, como o Super Challenge de 10K, e as modalidades mais conhecidas: Open (500m), Sprint (1K), Classic (2K) e Challenge (3K). Para as crianças, haverá versões adaptadas de corrida e natação. A infraestrutura do evento garante suporte técnico, segurança marítima e uma logística planejada tanto para os atletas quanto para o público que for assistir.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A entrega dos kits aos participantes ocorrerá nos dias 26 e 27 de setembro no Hotel Rio Othon Palace, em Copacabana, com seis opções de horário para evitar aglomerações. A organização enfatiza que não haverá distribuição de kits na data do evento. Os atletas deverão apresentar documentos indispensáveis, como atestado médico e, em certas categorias, um comprovante de participações anteriores, conforme detalhado no regulamento oficial.