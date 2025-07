Quanto João Fonseca faturou no Masters 1000 de Toronto? Veja premiação

João Fonseca teve uma estreia amarga no Masters 1000 de Toronto. Atual número 49 do mundo, o jovem tenista brasileiro foi eliminado na primeira rodada ao perder para o australiano Tristan Schoolkate (103º do ranking). A derrota precoce deve tirar Fonseca do seleto grupo dos 50 melhores do mundo e representa um revés em sua crescente trajetória no circuito da ATP.



💸 Derrota dolorida... e premiação modesta

A participação-relâmpago em Toronto rendeu a Fonseca US$ 23.760 (cerca de R$ 132 mil), valor destinado aos eliminados na primeira rodada. A cifra está bem distante dos prêmios oferecidos nas fases seguintes, com o campeão levando mais de R$ 6 milhões para casa.

Confira a premiação completa do Masters 1000 de Toronto:

Campeão: US$ 1.124.380 (R$ 6,25 milhões)

Vice-campeão: US$ 597.890 (R$ 3,32 milhões)

Semifinalista: US$ 332.160 (R$ 1,84 milhão)

Quartas de final: US$ 189.075 (R$ 1,05 milhão)

Oitavas de final: US$ 103.225 (R$ 574 mil)

Terceira rodada: US$ 60.400 (R$ 335 mil)

Segunda rodada: US$ 35.260 (R$ 196 mil)

Primeira rodada: US$ 23.760 (R$ 132 mil)

🎾 Próximos desafios no circuito

João Fonseca voltará às quadras no Masters 1000 de Cincinnati, que começa em 5 de agosto. Será a última preparação antes do US Open, o quarto e último Grand Slam do ano, marcado entre os dias 24 de agosto e 7 de setembro.

O desafio agora é recuperar a confiança e o ritmo para buscar bons resultados nos próximos compromissos do circuito norte-americano.

