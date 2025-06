Após o fim da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina, o Brasil entra em quadra no Maracanãzinho já nesta quarta-feira (11), com a Seleção masculina. Será a estreia da renovada seleção na competição em 2025. Do lado feminino, o Brasil perdeu apenas uma partida e venceu três jogos no Maracanãzinho.

Treino da Seleção Brasileira masculina de vôlei (foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Agenda de jogos do Brasil na VNL

QUARTA-FEIRA, 11 DE JUNHO, 17h30 - BRASIL x IRÃ

Brasil e Irã já se enfrentaram seis vezes desde a criação da VNL, em 2018. Contra a equipe, o Brasil é invicto. Foram 18 sets vencidos e oito perdidos.

QUINTA-FEIRA, 12 DE JUNHO, 17h30 - BRASIL x CUBA

Se contra o Irã o Brasil só tem vitórias, contra a Cuba é o contrário. Na VNL, as seleções só se enfrentaram duas vezes, todas as partidas foram vencidas por Cuba. Foram seis sets perdidos e três ganhos. Talvez seja um dos jogos mais difíceis da primeira semana para o Brasil.

SÁBADO, 14 DE JUNHO, 10h - BRASIL x UCRÂNIA

O terceiro confronto da Seleção Brasileira na VNL é contra uma seleção estreante. A Ucrânia nunca disputou a competição. Na Qualificação Intercontinental para as Olimpíadas de Los Angeles 2028, o Brasil venceu a Ucrânia por 3 sets a dois.

DOMINGO, 15 DE JUNHO, 10h - BRASIL x ESLOVÊNIA

Brasil e Eslovênia se enfrentaram quatro vezes desde a criação da VNL. Desde então, foram quatro vitórias do Brasil contra uma da Eslovênia. Porém, a última partida entre eles, em 2024, foi vencida pela Eslovênia.

A etapa brasileira da VNL masculina começa na quarta-feira e se estende até domingo. Os jogos são transmitidos no SporTV 2.