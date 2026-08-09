Com dobradinha brasileira no pódio, veja manobras do SLS Rio O canadense Cordano Russell foi campeão, seguido por Giovanni Vianna e Wallace Gabriel

A disputa masculino do SLS Rio Takeover teve pódio brasileiro. Neste domingo (9), no Ginásio do Maracanãzinho, o canadense Cordano Russell conquistou o título da terceira etapa da liga mundial de skate street, enquanto Giovanni Vianna e Wallace Gabriel completaram o pódio.

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Como ficou a classificação final

1 - Cordano Russell - 27.5

2 - Giovanni Vianna - 26.9

3 - Wallace Gabriel - 24.5

4 - Angelo Caro - 23.7

5 - Abner Pietro - 22.6

6 - Ginwoo Onodera - 18.2

7 - Lucas Rabelo - 15.9

8 - Julian Agliardi - 14.8

9 - Toa Sasaki - 8.2

10 - Ivan Monteiro - 7.8

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Veja as manobras

Giovanni Vianna erra a última manobra e termina em segundo lugar. Cordano Russell é o campeão do SLS Rio Takeover.

NINE CLUB! Cordano Russel acerta a manobra, leva 9.3 e pressiona Giovanni Vianna! A disputa vai ser até o final!

Angelo Caro se concentra, mas erra manobra e fica fora do pódio. O brasileiro Wallace Gabriel confirma o terceiro lugar

Wallace Gabriel comemora o terceiro lugar do SLS Rio Takeover no Maracanãzinho (Foto: Joanna Colaço/ SLS)

Vai ser com emoção até o final! Wallace Gabriel segura a última manobra e entra no nine club!! Ele soma 24.5 e segue na briga pelo pódio

Mesmo sem chance de pódio, Ginwoo Onodera acerta a última manobra e comemora muito com a torcida. Ele recebeu nota de 9.1 dos juízes

Vamos para a última rodada!

MAIS UM NINE CLUB PARA ELE! Giovanni Vianna repete a nota mais alta do dia e recebe 9.2 dos juízes!

Ginwoo Onodera erra a sexta tentativa e também não tem mais chande de pódio

Ivan Monteiro e Toa Sasaki já não têm mais chance de pódio

Começa a sexta rodada!

Após o fim da quinta rodada, o pódio está formado por Cordano Russell (26.5), Angelo Caro (23.7), e o brasileiro Wallace Gabriel (23.0)

Nine Club do Brasil!! Giovanni Vianna crava manobra e recebe 9.1 dos juízes. Ele assume a liderança e segue firme na disputa!

O skatista Giovanni Vianna comemora "nine club" no SLS Rio no Maracanãzinho (Foto: Joanna Colaço/ Lance!)

Notão para Angelo Caro! O peruano crava 8.8 e sobe para segundo na classificação

Mais um Nine Club de Cordano Russell. O canadense recebe 9.2, a maior nota do dia, e assume a liderança provisoriamente

Ivan Monteiro abre a quinta rodada, mas escorrega na conclusão na manobra

Vai começar a quinta rodada. Todos os skatistas têm mais três chances para definir o campeão

Veio aí!!! Giovanni Vianna encaixa sua primeira manobra e a torcida vibra! Nota de 8.6 para o brasileiro. Ele está no jogo!

Mais um notão para Cordano Russell. O canadense levou 8.3 na quarta tentativa

Valendo a quarta rodada!

Giovanni Vianna erra mais uma manobra e se complica na disputa. O brasileiro segue zerado

Ele chegou!!! Ginwoo Onodera acerta sua primeira manobra do dia e vibra muito! E tem mais Nine Club: 9.1 para o japonês!!

Veio o primeiro Nine Club! O canadense Cordano Russell crava manobra e recebe nota 9 dos juízes

Giovanni Vianna frustrado após errar segunda manobra no SLS Rio no Maracanãzinho (Foto: Joanna Colaço/ Lance!)

Vamos para a terceira rodada!

O japonês Ginwoo Onodera também não encaixou suas manobras ainda

Cheio de carisma, o peruano Angelo Caro compete com a camisa do Flamengo. Ele acertou as duas primeiras tentativas e soma 14.9, pulando para a liderança

O peruano Angelo Caro compete no SLS Rio Takeover usando a camisa do Flamengo (Foto: Joanna Colaço)

Lucas Rabelo e Cordano Russell ainda não acertaram nenhuma tentativa e seguem zerados na classificação

O brasileiro Ivan Monteiro erra a segunda tentativa

Começa a segunda rodada! Vale lembrar que, no Rio Takeover, os skatistas têm direito a sete manobras e apenas as três melhores contam para o somatório final!

Toa Sasaki vai liderando a classificação, com 8.2

Giovanni Vianna encerra a primeira rodada, mas zera a tentativa de manobra

Vai começar a disputa!

Apresentação dos atletas antes da final do SLS Rio Takeover no Maracanãzinho (Foto: Joanna Colaço/ Lance!)

Formato do SLS Rio Takeover

As etapas Spot Takeover têm um formato diferente das demais paradas da Street League Skateboarding (SLS), e são focadas exclusivamente em manobras — cada skatista deve executar sete acrobacias separadamente, valendo as três melhores notas, e o atleta com maior somatório vence. Nas etapas tradicionais, os skatistas também precisam executar voltas completas, além das manobras.

Neste formato, não há disputa de eliminatórias. No feminino, as sete competidoras competem diretamente pelo título enquanto no masculino haverá uma etapa prévia valendo dois wildcards para a final.

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