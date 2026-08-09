Com dobradinha brasileira no pódio, veja manobras do SLS Rio
O canadense Cordano Russell foi campeão, seguido por Giovanni Vianna e Wallace Gabriel
A disputa masculino do SLS Rio Takeover teve pódio brasileiro. Neste domingo (9), no Ginásio do Maracanãzinho, o canadense Cordano Russell conquistou o título da terceira etapa da liga mundial de skate street, enquanto Giovanni Vianna e Wallace Gabriel completaram o pódio.
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Como ficou a classificação final
1 - Cordano Russell - 27.5
2 - Giovanni Vianna - 26.9
3 - Wallace Gabriel - 24.5
4 - Angelo Caro - 23.7
5 - Abner Pietro - 22.6
6 - Ginwoo Onodera - 18.2
7 - Lucas Rabelo - 15.9
8 - Julian Agliardi - 14.8
9 - Toa Sasaki - 8.2
10 - Ivan Monteiro - 7.8
Veja as manobras
- Giovanni Vianna erra a última manobra e termina em segundo lugar. Cordano Russell é o campeão do SLS Rio Takeover.
- NINE CLUB! Cordano Russel acerta a manobra, leva 9.3 e pressiona Giovanni Vianna! A disputa vai ser até o final!
- Angelo Caro se concentra, mas erra manobra e fica fora do pódio. O brasileiro Wallace Gabriel confirma o terceiro lugar
- Vai ser com emoção até o final! Wallace Gabriel segura a última manobra e entra no nine club!! Ele soma 24.5 e segue na briga pelo pódio
- Mesmo sem chance de pódio, Ginwoo Onodera acerta a última manobra e comemora muito com a torcida. Ele recebeu nota de 9.1 dos juízes
- Vamos para a última rodada!
- MAIS UM NINE CLUB PARA ELE! Giovanni Vianna repete a nota mais alta do dia e recebe 9.2 dos juízes!
- Ginwoo Onodera erra a sexta tentativa e também não tem mais chande de pódio
- Ivan Monteiro e Toa Sasaki já não têm mais chance de pódio
- Começa a sexta rodada!
- Após o fim da quinta rodada, o pódio está formado por Cordano Russell (26.5), Angelo Caro (23.7), e o brasileiro Wallace Gabriel (23.0)
- Nine Club do Brasil!! Giovanni Vianna crava manobra e recebe 9.1 dos juízes. Ele assume a liderança e segue firme na disputa!
- Notão para Angelo Caro! O peruano crava 8.8 e sobe para segundo na classificação
- Mais um Nine Club de Cordano Russell. O canadense recebe 9.2, a maior nota do dia, e assume a liderança provisoriamente
- Ivan Monteiro abre a quinta rodada, mas escorrega na conclusão na manobra
- Vai começar a quinta rodada. Todos os skatistas têm mais três chances para definir o campeão
- Veio aí!!! Giovanni Vianna encaixa sua primeira manobra e a torcida vibra! Nota de 8.6 para o brasileiro. Ele está no jogo!
- Mais um notão para Cordano Russell. O canadense levou 8.3 na quarta tentativa
- Valendo a quarta rodada!
- Giovanni Vianna erra mais uma manobra e se complica na disputa. O brasileiro segue zerado
- Ele chegou!!! Ginwoo Onodera acerta sua primeira manobra do dia e vibra muito! E tem mais Nine Club: 9.1 para o japonês!!
- Veio o primeiro Nine Club! O canadense Cordano Russell crava manobra e recebe nota 9 dos juízes
- Vamos para a terceira rodada!
- O japonês Ginwoo Onodera também não encaixou suas manobras ainda
- Cheio de carisma, o peruano Angelo Caro compete com a camisa do Flamengo. Ele acertou as duas primeiras tentativas e soma 14.9, pulando para a liderança
- Lucas Rabelo e Cordano Russell ainda não acertaram nenhuma tentativa e seguem zerados na classificação
- O brasileiro Ivan Monteiro erra a segunda tentativa
- Começa a segunda rodada! Vale lembrar que, no Rio Takeover, os skatistas têm direito a sete manobras e apenas as três melhores contam para o somatório final!
- Toa Sasaki vai liderando a classificação, com 8.2
- Giovanni Vianna encerra a primeira rodada, mas zera a tentativa de manobra
- Vai começar a disputa!
Formato do SLS Rio Takeover
As etapas Spot Takeover têm um formato diferente das demais paradas da Street League Skateboarding (SLS), e são focadas exclusivamente em manobras — cada skatista deve executar sete acrobacias separadamente, valendo as três melhores notas, e o atleta com maior somatório vence. Nas etapas tradicionais, os skatistas também precisam executar voltas completas, além das manobras.
Neste formato, não há disputa de eliminatórias. No feminino, as sete competidoras competem diretamente pelo título enquanto no masculino haverá uma etapa prévia valendo dois wildcards para a final.
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