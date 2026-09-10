Gabriel Bortoleto se prepara para encarar um novo desafio na temporada da Fórmula 1. O piloto da Audi falou nesta quarta-feira (10), sobre as características do Madring, circuito que recebe pela primeira vez uma etapa da categoria.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Para o brasileiro, a pista exige concentração durante toda a volta e promete cobrar bastante dos pilotos. Bortoleto destacou principalmente as curvas 5 e 6, que podem se tornar pontos críticos por conta das zebras.

continua após a publicidade

— Acho que praticamente todas as curvas são muito desafiadoras, mas as curvas 5 e 6 serão particularmente difíceis de controlar com as zebras. Este é o tipo de pista em que você termina uma volta e sente a respiração ofegante — afirmou.

O piloto também ressaltou o desgaste mental provocado pelo traçado. Segundo Bortoleto, completar uma volta no Madring será uma tarefa que exigirá atenção constante, mas que também pode proporcionar uma sensação especial ao fim do percurso.

continua após a publicidade

— É uma volta mentalmente muito cansativa, mas a sensação de recompensa ao final é enorme — completou.

➡️ Bortoleto ainda tem chances? Nove pilotos já estão fora da briga pelo título da F1

Madring estreia na Fórmula 1 neste final de semana

A estreia do Madring no calendário da Fórmula 1 está marcada para os dias 11 a 13 de setembro, na 14ª etapa da temporada de 2026. A entrada do novo circuito não elimina a presença da Espanha no campeonato: Barcelona abriu o ano com uma prova oficialmente chamada de GP de Barcelona-Catalunha.

O traçado madrilenho já recebeu carros da categoria principal antes da chegada do fim de semana oficial. Em julho, Charles Leclerc e Lewis Hamilton participaram de gravações promocionais com a Ferrari, enquanto Carlos Sainz foi o primeiro piloto do grid a completar voltas no circuito com um carro de 2023 da Williams.

continua após a publicidade

Entre os pontos que mais chamam atenção está a La Monumental, uma curva inclinada com 24% de inclinação e aproximadamente 547 metros de extensão. O trecho passa diante de uma arquibancada para 45 mil torcedores e faz parte de um circuito com 22 curvas e velocidades superiores a 300 km/h. A combinação de muros próximos, áreas de escape limitadas e setores de alta velocidade promete muita emoção.

Confira a programação completa da etapa:

Sexta-feira (11):

Treino Livre 1- 8h30

Treino Livre 2- 12h

Sábado (12)

Treino livre 3- 7h30

Classificação- 11h

Domingo (13)

Corrida- 10h

O Circuito de Madrid, o Madring, receberá o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 em 2026 (Foto: Divulgação/Madring)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.