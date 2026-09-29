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COB Expo 2026 reúne esporte, conhecimento e negócios na América Latina

Quarta edição do evento será realizada entre esta quarta-feira (30) e domingo (4), em São Paulo

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 17:52
Supervisionado porThiago Fernandes,
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COB Expo 2026
COB Expo 2026 acontece em São Paullo (Foto: Divulgação/COB Expo)

A COB Expo 2026 chega à quarta edição com uma estrutura ampliada e uma programação que combina esporte, educação, negócios e entretenimento. Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), com produção executiva da Agência EA, o evento será realizado entre 30 de setembro e 4 de outubro, em São Paulo, reunindo atletas, ídolos olímpicos, confederações, profissionais do setor, estudantes, marcas e torcedores.

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Considerada o maior encontro dos esportes olímpicos da América Latina, a feira terá 48 confederações esportivas, 26 arenas e mais de 50 cursos. A área destinada às atividades esportivas ocupará 4.810 m², com competições e experiências voltadas a diferentes modalidades.

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A programação educacional é um dos principais destaques da COB Expo 2026. Com curadoria do Comitê Olímpico do Brasil, o evento oferecerá mais de 50 cursos certificados pelo COB, distribuídos em seis grandes áreas. Os temas incluem gestão, transparência e legislação; integridade, ética e esporte seguro; patrocínio, comunicação e marketing esportivo; ciências do esporte, treinamento e alta performance; formação do atleta; e mulher no esporte. Também haverá trilhas específicas sobre outros assuntos relacionados à indústria esportiva.

COB Expo 2026
COB Expo 2026 acontece em São Paullo (Foto: Divulgação/COB Expo)

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Atletas olímpicos marcarão presença

A programação contará ainda com atletas e personagens marcantes da história olímpica brasileira. Entre os nomes confirmados estão Emanuel Rego, Magic Paula, Jackie Silva, Sandra Pires, Vanderlei Cordeiro de Lima e Yane Marques.

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A lista também inclui medalhistas de gerações mais recentes, como Caio Bonfim, Jade Barbosa e Beatriz Ferreira, além dos campeões olímpicos do Rio 2016 Robson Conceição, Thiago Braz e Bruno Rezende.

COB Expo terá competição internacional de squash

Além das atividades voltadas ao conhecimento e ao mercado, a edição de 2026 terá uma competição internacional de squash. Uma etapa do CBSquash Tour será disputada dentro da COB Expo, em uma quadra de vidro, com partidas masculinas e femininas.

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A competição terá status profissional da PSA (Professional Squash Association) e distribuirá aproximadamente R$ 250 mil em premiação. A iniciativa também aproxima o público do squash, modalidade que estará presente no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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Com a combinação de competições, cursos, negócios, entretenimento e encontros com grandes nomes do esporte brasileiro, a COB Expo 2026 busca ampliar a conexão entre atletas, profissionais, entidades, empresas e público, fortalecendo o desenvolvimento do esporte olímpico no país.

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Serviço - COB Expo 2026

Data: 30 de setembro a 4 de outubro de 2026
Local: PRO MAGNO Centro de Eventos
Endereço: Av. Profª Ida Kolb, 513 – Jardim das Laranjeiras – São Paulo/SP
Mais informações: www.cobexpo.com.br

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