LNF participa do COB Expo 2026 com estande e amistoso de futsal

A Liga Nacional de Futsal (LNF) estará presente no COB Expo 2026, maior feira de esportes olímpicos da América Latina, em São Paulo. Em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), a entidade prepara uma programação com estande, painéis e um amistoso durante os cinco dias de evento.

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O COB Expo 2026 começa nesta quarta-feira (30) e segue até domingo (4), no Pro Magno Centro de Eventos, das 9h às 18h. A entrada é gratuita, mediante cadastro prévio e doação de 1 quilo de alimento não perecível.

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LNF promove segunda edição do Summit

Ao longo da programação, a LNF realizará a segunda edição do Summit, encontro voltado a profissionais do ecossistema do futsal. O evento reunirá personalidades do esporte, executivos da liga, patrocinadores e parceiros para discutir iniciativas e melhorias para o setor.

A entidade também terá um estande no COB Expo, com participações especiais, entre elas a do ex-jogador e atual comentarista Rodrigo Capita. O espaço ainda terá distribuição de brindes da marca Umbro.

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Santos e São José fazem amistoso sub-15

O futsal também estará representado dentro das quadras. As equipes sub-15 de Santos e São José disputarão um amistoso durante o evento, levando uma partida da modalidade para a programação do COB Expo 2026.

Para o presidente da LNF, Fellipe Drommond, a participação no evento faz parte de uma estratégia da entidade para ampliar a presença do futsal no ambiente olímpico.

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— É um movimento estratégico da LNF promover o futsal no COB Expo, maior encontro de modalidades olímpicas da América Latina e um dos maiores do mundo. Estamos muito felizes em caminhar em conjunto com o Comitê Olímpico do Brasil. Se queremos ser esporte olímpico, temos que estar presentes nesse tipo de evento. É um dos focos que temos para os próximos anos, por isso preparamos uma programação especial para a estreia.

Evento reúne modalidades olímpicas

Além das ativações de diferentes modalidades, o COB Expo 2026 contará com cursos e palestras com curadoria do Comitê Olímpico do Brasil. A programação é voltada ao público interessado em conhecer e se aprofundar no universo dos esportes olímpicos.

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