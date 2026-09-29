O último domingo (27) foi especial para a carreira de Esteban Ocon. No GP do Azerbaijão, em Baku, o piloto da Haas conquistou seu melhor resultado na temporada de 2026 da Fórmula 1, com o oitavo lugar. Em um ano de inconsistências no seu monoposto, a campanha, para Ocon, ganha um valor ainda mais especial.

Após ser prejudicado por uma bandeira amarela durante a classificação, Ocon celebrou bastante seu desempenho na corrida. O piloto terminou apenas 0s03 atrás de Arvid Lindblad, da Racing Bulls e ressaltou a boa execução da Haas ao longo da prova.

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— Quando o carro funciona, é isso que merecemos. Tivemos um carro forte desde o início do fim de semana, tomamos todas as decisões certas no pit stop e com o safety car.

Ao fim da 15ª etapa da Fórmula 1 2026, Ocon foi questionado se o resultado significa uma redenção em meio ao período difícil. Na resposta, o piloto de 30 anos afirmou que "merece" isso e se autoproclamou um dos melhores na elite do automobilismo mundial. Apesar da fala otimista e vangloriosa, Esteban Ocon ainda não tem garantia de que continuará na Haas em 2027. No Mundial de Pilotos, ele é o 16º colocado, com sete pontos.

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— Posso dizer que mereço isso, não todo o resto. Já competi com todo mundo que está lá e sempre estive no mesmo nível. Eu consigo fazer isso. Sou um dos melhores que existem e não tenho medo de dizer isso.

Esteban Ocon e Oliver Bearman no paddock do GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC/AFP)

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Qual é a próxima etapa da F1 2026?

Após uma caótica corrida no Azerbaijão, no último sábado (26), a Fórmula 1 segue sem pausa e já volta a dominar as pistas no início de outubro. O Grande Prêmio do Bahrein é a próxima parada programada na agenda dos pilotos, a décima sexta etapa de 2026.

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Após o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita por causa do conflito no Oriente Médio, a categoria anunciou o retorno do Circuito de Sepang, na Malásia, ao Mundial. A pista não recebe uma corrida desde 2017 e será palco da etapa marcada para os dias 2 a 4 de outubro.

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