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Time Brasil ganha novo patrocinador para ciclo olímpico

Acordo com o COB prevê ações comerciais e institucionais durante a preparação

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
25/09/2026 19:14
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Parque Olímpico do Rio de Janeiro (Foto: Reprodução / Candidatura Rio°Niterói ao Pan 2031)
Parque Olímpico do Rio de Janeiro (Foto: Reprodução / Candidatura Rio°Niterói ao Pan 2031)

A 99 é a nova patrocinadora oficial do Time Brasil. O acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) será válido até os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 e prevê a associação da marca ao COB, além da exclusividade nos segmentos de mobilidade e delivery de alimentos e bebidas.

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A parceria também inclui o uso coletivo da imagem dos atletas, a presença da 99 nas missões do Time Brasil, em eventos institucionais do COB e em ativos digitais. A empresa passa a integrar as ações relacionadas à delegação brasileira durante o ciclo olímpico até Los Angeles.

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— Essa parceria representa um encontro muito natural entre a 99 e o Time Brasil. Assim como o esporte olímpico reúne diferentes modalidades e conecta milhões de brasileiros em torno de uma mesma paixão, a 99 também está presente em diferentes momentos da vida das pessoas, oferecendo soluções de mobilidade, delivery e conveniência. Estar ao lado do Time Brasil até os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028 é uma oportunidade de apoiar os atletas brasileiros e construirmos, juntos, uma jornada de conexão, inspiração e torcida pelo nosso país — afirma Ana Verroni, CMO da 99 Brasil.

Parque Olímpico é um dos legados dos Jogos Rio 2016
Time Brasil terá uma nova patrocinadora oficial para o ciclo olímpico (Foto: Divulgação)

— A chegada da 99 ao time de patrocinadores do COB representa uma oportunidade de aproximar ainda mais o Time Brasil dos brasileiros. A 99 faz parte da rotina de milhões de pessoas em todo o país e tem uma enorme capacidade de conexão com a população. Por meio dessa parceria, vamos ampliar o alcance dos valores olímpicos, inspirar mais pessoas por meio do esporte e avançar em nossa ambição de transformar o Brasil em uma Nação Esportiva. Estamos muito felizes em contar com uma marca que compartilha conosco atributos como inovação, celebração e, principalmente, conexão entre pessoas. Assim como todos os outros parceiros que temos, a 99 terá um papel importantíssimo nesses dois que temos de ciclo para Los Angeles 2028 — Manoela Penna, diretora de Comunicação, Marketing e Valores Olímpicos do Comitê Olímpico do Brasil.

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A 99 poderá realizar ações e experiências com atletas e com o Time Brasil, além de ativações em eventos, centros de treinamento e bases de preparação. O acordo também prevê iniciativas de conteúdo e relacionamento com os públicos da empresa durante o ciclo olímpico.

— A conexão é tão grande que conseguimos conectar a 99ª medalha de ouro brasileira nos Jogos Sul-Americanos com nosso anúncio da parceria nas redes sociais. O ouro de Fernando Balotelli, do Decatlo, tornou-se um marco a ser celebrado também por nós — comemora Ana.

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