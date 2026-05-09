Rafaela Silva supera vice-líder do ranking e é bronze no Grand Slam do Cazaquistão

Os brasileiros David Lima e Nauana Silva também subiram ao pódio

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/05/2026
12:59
Rafaela Silva foi bronze no Grand Slam do Cazaquistão de judô (Foto: Divulgação/ IJF)
imagem cameraRafaela Silva foi bronze no Grand Slam do Cazaquistão de judô (Foto: Divulgação/ IJF)
Neste sábado (9), Rafaela Silva conquistou a medalha de bronze no Grand Slam do Cazaquistão, na categoria até 63kg. No confronto pelo lugar no pódio, ela venceu a holandesa Joanne Van Lieshout, atual vice-líder do ranking mundial. Na categoria 70kg, Nauana Silva também foi bronze, e na até 81kg, David Lima conquistou a medalha da mesma cor.

Na campanha até o bronze, Rafaela passou, nas oitavas de final, pela russa Kseniia Galitskaia. Nas quartas, superou a cazaque Esmigul Kuyulovagali. Já na semi, a campeã olímpica não conseguiu passar por Enkhriilen Lkhagvatogoo, da Mongólia.

O Grand Slam vale pontos para o ranking mundial, e Rafaela deve subir da terceira para a segunda posição com o feito deste sábado (9). Em 2026, ela venceu o Grand Slam de Paris e o GP da Áustria. Além disso, foi vice do Pan-Americano de judô.

Rafaela Silva conquistou a medalha de prata no Pan de Judô (Foto: Grasiela Gonzaga/Ruasmidia/CBJ)

Brasil subiu ao pódio mais duas vezes

Atual campeã do Pan-Americano, Nauana Silva foi bronze no Grand Slam do Cazaquistão ao vencer a polonesa Aleksandra Kowalewska. Este foi o segundo torneio da brasileira na categoria até 70kg.

Entre os homens, David Lima representou o país verde-amarelo no pódio. Na categoria até 81kg, ele passou pela repescagem e, na disputa pela medalha de bronze, derrotou o cazaque Doskhan Zholzhaxynov.

Nauana Silva, Rafaela Silva e David Lima foram medalhistas no Grand Slam do Cazaquistão 2026 (Foto: Divulgação/ CBJ)
