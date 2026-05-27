Atleta olímpico busca bicampeonato em copa de hipismo no Rio

Entre os dias 03 e 07 de junho, o Rio de Janeiro vai receber uma das mais renomadas competições de hipismo do Brasil: a 4ª edição da Copa VillageMall. O evento cinco estrelas acontecerá na Sociedade Hípica Brasileira, na Lagoa, e terá acesso livre e gratuito. A Copa ainda será válida como a quinta etapa do Circuito Sênior Top, somando pontos no ranking nacional.

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Em 14 provas, a premiação ultrapassará os 900 mil reais, o que reforça o prestígio do evento no calendário esportivo. Além do dinheiro, o melhor cavaleiro da competição receberá uma BMW 220M Sport 2026.

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Principais nomes do hipismo nacional

O torneio contará com a participação de 300 conjuntos inscritos, incluindo os maiores nomes do hipismo nacional. Dentre eles, destaca-se o cavaleiro olímpico Stephan Barcha, que conquistou o ouro no Pan de 2023 e a quinta colocação nos Jogos Olímpicos de Paris. O atleta, campeão da edição de 2024, comentou que levará os seus principais cavalos (Chantily e Goldfinger) e quer brigar pelo bicampeonato.

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- A Copa VillageMall é uma competição de extrema importância, em que tudo é muito organizado e feito com muito carinho. A expectativa é alta e tenho certeza de que será um grande evento, à altura da representação que hoje já possui no cenário nacional.

Além do atleta olímpico, outros importantes nomes no cenário esportivo também participarão da Copa VillageMall. Guilherme Foroni e José Roberto Reynoso, atualmente segundo e terceiro colocados no ranking sênior top, estão confirmados. Além deles, José Luiz Guimarães de Carvalho, melhor atleta da edição de 2025, também marcará presença.

A Copa VillageMall reunirá os principais nomes do hipismo nacional (Divulgação / Copa VillageMall)

O percurso será montado pela course-designer Marina Azevedo. A brasileira fez história ao ser a primeira mulher a desenhar um percurso nos Jogos Pan-Americanos, realizados no Chile em 2023. Marina conta que, por conta do alto nível, a proposta do percurso deve ser além do básico.

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- Devo trazer desafios e experiências que façam cada participante evoluir. Mais que uma competição, eu vejo a Copa VillageMall como uma oportunidade de crescimento, de superação e aprendizado tanto para os competidores quanto para mim.

A designer ainda revela que o seu sentimento é parecido ao dos cavaleiros, já que nunca se sabe o que realmente vai acontecer durante as provas. "Que essa seja uma oportunidade de mostrar dedicação, excelência e paixão pelo esporte", complementa.

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Como será a Copa VillageMall?

No primeiro dia de provas, acontecem as classificatórias para a Copa Ouro e para o GP VillageMall. Na sexta, será definido o vencedor da Copa Ouro e a qualificatória para o Clássico.

No dia seguinte, os conjuntos da categoria sênior top saltarão obstáculos a 1,55m para definição do grande campeão do GP VillageMall. No domingo, acontecem as disputas do Clássico.

Além das emocionantes competições, a programação social do evento contará com atividades especiais. Na quinta-feira (04), será realizada uma palestra com o fundador do grupo Multiplan, José Isaac Peres. No sábado (06), acontecerá o Leilão do Haras Umburanas.

A programação musical também está cheia: na quinta-feira, o evento contará com a participação do DJ Jairo Venâncio, assim como nos dias 05 e 06, e da cantora Bianca Chami, que também volta no sábado. Na sexta-feira (05), Rodrigo Suricato, vocalista da Barão Vermelho, levará o melhor do rock dos anos 1980 e 1990 ao evento.

Fábio Leivas, organizador da Copa VillageMall, celebra o sucesso do evento no ano passado. Para ele, essa quarta edição confirma o protagonismo do Rio de Janeiro no cenário hípico nacional.

- Atrelada à técnica, ofereceremos uma agenda social à altura do evento. Depois de ter participado de quatro edições do Athina Onassis e sete anos do Concurso Serra e Mar, como cavaleiro e organizador, posso garantir que este evento está no mais alto nível do esporte nacional.

Veja a programação completa:

4ª COPA VILLAGEMALL DE HIPISMO - 03 a 07 DE JUNHO

LOCAL: Sociedade Hípica Brasileira – Av. Lineu de Paula Machado, 2448 – Lagoa

ENTRADA FRANCA

QUARTA-FEIRA (03/06) - WARM UP

QUINTA-FEIRA (04/06)

PROVA 1- 10h - 1,30m – AMT/JCT/PJR/JR

PROVA 2- 13h- 1,35m – AMT/JCT/PJR/JR/SR – Qualificatória Copa Ouro

PROVA 3- 16h-1,50m – SR – Qualificatória GP VILLAGEMALL

18h – PALESTRA JOSÉ ISAAC PERES

SEXTA-FEIRA (05/06)

PROVA 4- 9h – 1,00m – AMB/MB/JCB

PROVA 5- 12h30- 1,20m - 1,20m- AM/M/JC/MR

PROVA 6- 15h – 1,40m – AMT/JCT/PJR/ JR/SR – COPA OURO

PROVA 7-18h- 1,40m – JR/SR – Qualificatória Clássico – Circuito Indoor

19h30m – SHOW RODRIGO SURICATO

SÁBADO (06/06)

PROVA 8- 9h – 1,00m – AMB/MB/JCB

PROVA 9- 12h- 1,10m – AMA/MA/JCA – a seguir PMR

PROVA 10 – 15h – 1,30m - AMT/JCT/PJR/JR

PROVA 11 – 18h- 1,55m – SR – GP VILLAGEMALL

20h – LEILÃO HARAS UMBURANAS BY NG

DOMINGO (07/06)

PROVA 12- 10h – 1,10m – AMA/MA/JCA – a seguir – PMR

PROVA 13 – 11h30m – 1,20m – AM/M/JC/MR

PROVA 14 – 14h – JR/SR – Clássico Multiplan

Outras informações: Bernardo Monteiro - (21) 99974-1681 / Roberta Pinto - (21) 98020-1312

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