Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brasil perde etapa da WSL em que tinha retrospecto positivo

Cancelamento nas ondas artificiais de Abu Dhabi impactou posição de Ítalo Ferreira no ranking

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
07/09/2026 16:24
Favorite o Lance! no Google
O brasileiro Ítalo Ferreira surfa as ondas artificiais de Abu Dhabi pelo Circuito Mundial de Surfe de 2025
O brasileiro Ítalo Ferreira surfa as ondas artificiais de Abu Dhabi pelo Circuito Mundial de Surfe de 2025 (Foto: WSL)

O cancelamento da etapa de Abu Dhabi do Circuito Mundial de Surfe já impactou a configuração do ranking e traz um prejuízo de oportunidades para os brasileiros. A ausência da prova no calendário da World Surf League (WSL), os atletas do país perdem a chance de pontuar em um terreno de retrospecto favorável: as ondas artificiais.

➡️Quem é o italiano que desafia a 'Brazilian Storm' no topo da WSL

➡️Brasil domina top 5 do surfe mundial após etapa em Fiji

A etapa estava prevista para novembro e foi cancelada definitivamente na última sexta-feira (4), devido às restrições de voos internacionais e a instabilidade na região do Oriente Médio. Neste novo cenário, o Championship Tour, que a partir de 2026 voltou a ser disputado em formato de pontos corridos, passou a ter uma prova a menos.

continua após a publicidade

O problema é que a redução do número de etapas da temporada alterou a dinâmica de corte e descartes, e fez com que Ítalo Ferreira caísse da primeira para a segunda posição. Na nova configuração, o brasileiro teve 3320 pontos descartados, enquanto o rival direto Leonardo Fioravanti perdeu apenas 1000 e assumiu a ponta.

Domínio brasileiro nas piscinas

Para além do impacto direto na pontuação, os brasileiros também contavam com um histórico positivo nas etapas de ondas artificiais, desde que passaram a integrar o circuito. Em 2018 e 2019, Gabriel Medina venceu as edições do Surf Ranch, complexo criado por Kelly Slater, na Califórnia. Em 2021, o campeão foi Filipe Toledo. A etapa de Abu Dhabi foi incluída no Championship Tour em 2025 e a escrita foi mantida, com Ítalo Ferreira conquistando o título.

continua após a publicidade

Esse retrospecto favorável pode ser explicado por um "encaixe" entre as condições das disputas em ondas artificiais e o estilo da Brazilian Storm. Em um ambiente mais controlado do que o natural, o surfista sabe com mais precisão como a onda vai se comportar, o que dá mais importância para a execução técnica. Nesse cenário, surfistas que combinem velocidade, potência e variedade de manobras, principalmente as aéreas - características fortes nos brasileiros - se sobressaem.

Nomes como Ítalo Ferreira, Filipe Toledo e Tati Weston-Webb costumam treinar com frequência em piscinas de ondas e já defenderam publicamente que o formato seja adotado em competições, inclusive nos Jogos Olímpicos. Após a vitória de Ítalo Ferreira em Abu Dhabi, Medina comemorou dizendo que, se a WSL incluisse mais dez eventos em piscinas, o triunfo seria brasileiro.

continua após a publicidade
Campeão da etapa de Abu Dhabi da WSL em 2025, Ítalo Ferreira surfa segurando a bamdeira do Brasil
Campeão da etapa de Abu Dhabi da WSL em 2025, Ítalo Ferreira surfa segurando a bamdeira do Brasil (Foto: WSL)

Brazilian Storm ainda domina top-5

Apesar da troca de liderança, o Brasil ainda domina o top-5 do Championship Tour. Atrás do italiano Leonardo Fioravanti, que assume a lycra amarela, seguem Ítalo Ferreira, Yago Dora, Gabriel Medina e Miguel Pupo.

A próxima etapa do Circuito Mundial de Surfe será disputada em Trestles, na Califórnia, palco da modalidade nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O evento tem janela entre os dias 11 e 20 de setembro.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Imagem aérea do Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo

Mais Esportes

Legado dos Jogos Paralímpicos 2016 impulsiona nova geração

Há 2 horas
A brasileira Maria Clara Pacheco exibe a medalha de ouro conquistada no Grand Prix de Roma de Taekwondo

Lutas

Maria Clara Pacheco: de promessa a candidata ao ouro em 2028

Há 4 horas
O tenista bulgaro-americano Teodor Davidov aguarda devolução de saque em treino

Tênis

Promessa americana se destaca por saque ambidestro no US Open juvenil

Há 4 horas
Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Semana de corrida! Veja datas e horários do GP da Espanha de Fórmula 1

Há 7 horas
Ajoelhada na areia, Thâmela ergue o punho direito e vibra ao marcar ponto no Sul-Americano de vôlei de praia

Mais Esportes

Esporte feminino lidera o Brasil rumo às Olimpíadas de Los Angeles 2028

Há 10 horas
Kisy beija a bola enquanto se dirige ao fundo da quadra da Arena Nilson Nelson, em Brasília, para sacar em jogo da VNL 2026

Vôlei

Cortada do Sul-Americano de vôlei, Kisy vê roteiro de Paris 2024 se repetir

Há 20 horas
Mais LANCE!
Vic, de costas, vai em direção a Thâmela, de frente, para cumprimentar a parceira durante jogo do Sul-Americano de vôlei de praia

Vôlei de praia: Brasil garante nova vaga nas Olimpíadas no feminino

Jogadoras da seleção turca de vôlei feminino se reúnem no centro da quadra para comemorar ponto marcado diante da China, na semifinal da Liga das Nações

Algoz do Brasil, Turquia leva vaga olímpica no Campeonato Europeu de vôlei

Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1

Bortoleto lamenta limitações da Audi na F1 após GP da Itália

Yuki Tsunoda no GP da Itália pela F1 2026

Piloto é investigado no GP da Itália e pode dar ponto a Bortoleto na F1

Zé Roberto em Brasil x República Dominicana pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Patricy Albuquerque/CBV)

Com Gabi, Brasil define elenco para o Sul-Americano de vôlei

Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026

Antonelli bate recorde de 55 anos na F1 com vitória em Monza

Arthur Lanci, de costas, peita Evandro, de frente, em comemoração de ponto marcado no Sul-Americano de vôlei de praia

Vôlei de praia: Brasil carimba vaga olímpica no masculino

A brasileira Maria Clara Pacheco em ação durante p Grand Prix de Taekwondo de Muju, na Coreia do Sul

Maria Clara Pacheco é ouro no Grand Prix de Taekwondo

Kimi Antonelli sorri no GP da Holanda pela F1 2026

Kimi Antonelli vai da 19ª posição à vitória no GP da Itália pela F1 2026

Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026

VÍDEO: Charles Leclerc repete acidente na F1 em Monza após seis anos

'Borrachinha' encara Murzakanov durante pesagem do UFC 327 (Foto: Reprodução/UFC)

UFC recusa proposta de Borrachinha por disputa de cinturão

Pierre Gasly em ação no GP da Itália pela F1 2026

Volta a volta da vitória de Antonelli no GP da Itália pela F1 2026

Salahdine Parnasse comemora vitória no UFC Paris

Nocaute em 2 minutos marca fim do UFC Paris; veja resultados