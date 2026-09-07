Após a arrancada histórica de Kimi Antonelli rumo à vitória no Grande Prêmio da Itália, a Fórmula 1 abre espaço para a estreia de um novo circuito na Espanha. No próximo domingo (13), os pilotos voltam à pista no inédito Circuito de Madring, em Madri, onde acontece a 14ª etapa da temporada.

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Construído nos arredores do complexo de exposições Instituto de Feiras de Madri (IFEMA), o circuito semipermanente possui cerca de 5,4 km de extensão e 20 curvas, mesclando trechos de rua com áreas especialmente projetadas para a disputa em alta velocidade. O espaço tem como principal atrativo a curva "La Monumental", um longo trecho com inclinação de 19 graus, feito para testar os limites de aderência e a aerodinâmica dos carros.

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O evento marca o retorno da capital espanhola à gira de provas mundiais da Fórmula 1 após 45 anos, além da atualização na sede do GP da Espanha. Até o ano passado, a disputa era realizada no Circuito de Barcelona, que foi mantido na programação sob a nomenclatura própria de GP de Barcelona-Catalunha.

Lewis Hamilton, atualmente na Ferrari, e Michael Schumacher são os pilotos que mais vezes subiram ao alto do pódio na Espanha. Ambos dividem o posto com seis vitórias cada.

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Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP da Espanha de Fórmula 1 (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

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Datas e horários do GP da Espanha

SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

SÁBADO, 12 DE SETEMBRO

🏎️ Treino livre 3 - 7h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 13 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - a partir das 10h (de Brasília)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026

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