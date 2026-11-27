A brasileira Letícia Villar Pais, ou Lelê Villar como é conhecida no esporte, campeã de futebol de areia com a Seleção Brasileira e que ficou entre as três melhores jogadoras do mundo em 2017, vive hoje, como descrevem os que lutam para mudar sua situação, um "filme de terror". Não é exagero. Transferida recentemente para um presídio russo frequentemente associado a violações de direitos humanos e trabalhos forçados, a situação faz seu advogado temer por sua vida.



Em carta entregue nesta semana ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de um interlocutor, a atleta descreve sua rotina. E apela para que o governo a ajude a ser transferida, pelo menos, para um local próximo de São Petesburgo, onde fique mais próxima de sua advogada e da assistência consular. Mas, a horas e horas de distância de lá, nas regras da IK-2 de Yavas, para onde foi levada em setembro, ela agora só se comunica com família e o mundo exterior uma vez por mês, por carta. Trata-se da Colônia Correcional nº 2, prisão feminina de segurança média no assentamento de Yavas, na República da Mordóvia, na Rússia.

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Villar, de 33 anos, foi condenada a cinco anos e dois meses de prisão, em processo já transitado em julgado. Ela foi presa em julho de 2025, enquanto fazia uma caminhada na Estônia e tentou cruzar a zona neutra para entrar na Rússia. Havia sido convidada para jogar um torneio pelo em São Petesburgo por um time local. Quando abordada por policiais russos, as 6.13 gramas de haxixe que carregava foram descobertas por um cão farejador. E, a partir daí, a vida mudou drasticamente.



— Era julho, verão europeu, ela já tinha passado dois meses na Espanha e tinha sido convidada pelo Lokomotiv Moscou para jogar um torneio. Nesse intervalo, decide fazer esse passeio da Estônia para a Rússia. Ela achava que isso era permitido, o consumo. Ela nem se lembrava, na verdade, também, de que carregava — contou Rodrigo Sardenberg, que cuida da defesa de Villar no Brasil ao lado de Lahís Rosa.

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Lelê Villar foi apontada como uma das três melhores do mundo em 2017 (Arquivo pessoal)

Mas a questão é maior do que um simples pedido de transferência para um local menos hostil. A questão se relaciona com a prisão no Brasil de Sergey Vladimirovich Cherkasov, apontado pela Polícia Federal e pelo FBI como agente da inteligência militar russa. A sua condenação foi por falsidade ideológica; usava o nome de Victor Muller Ferreira, e a Rússia já alegou tratar-se de um traficante de drogas, não de um espião, em seu pedido de extradição. Os EUA discordam e também já pediram o envio do prisioneiro.



E há indícios de que o caso de Villar pode estar sendo usado como instrumento de pressão para forçar uma troca. Em uma petição, a defesa do russo menciona a informação de que a atleta e outros três brasileiros estavam presos na Rússia, além de citar "reciprocidade" do governo brasileiro. A defesa conta com auxílio de uma profissional local em São Petesburgo, para onde pede que Villar seja transferida.

Semelhança com caso de Brittney Griner

Sardenberg compara o caso de Villar ao da jogadora de basquete americana Brittney Griner, que ficou presa na Rússia em 2022 ao ser detida com cartuchos de óleo de cannabis em aeroporto e condenada por contrabando. A defesa alegou que ela possuía receita para uso medicinal. Mas, ainda assim, a atleta foi condenada por nove anos.



Griner acabou libertada em uma troca de prisioneiros com o governo dos EUA, após intervenção direta do ex-presidente Joe Biden. A Rússia pedia a extradição de um espião, mas o preso que serviu como moeda de troca neste caso foi Viktor Bout, apontado como um dos maiores traficantes de armas do mundo e ex-integrante do exército russo, preso há 10 anos nos EUA em cumprimento de sentença de 25.



— A gente tem conhecimento de que ela é a pior cadeia da Rússia porque foi aonde Brittney Griner, que é jogadora de basquete dos Estados Unidos, ficou presa lá por também uma quantidade mínima de droga e foi objeto de troca. O objetivo inicial do governo russo era um espião russo que estava preso nos Estados Unidos, mas a troca foi por um traficante de armas. Esse procedimento de troca de presos é comum entre Estados Unidos e Rússia, mas inédito no Brasil. Mas a gente consegue ver aqui o governo russo fazer exatamente o que fizeram com a Brittney — disse o advogado, que considera a agilidade do processo de transferência para a Mordávia "atípica".



Ele citou também que a transferência para a Mordóvia se iniciou em 13 de agosto, um dia depois de a Embaixada do Brasil na Rússia enviar uma carta às autoridades responsáveis pelo sistema penitenciário, pedindo que a atleta ficasse em São Petesburgo. A advogada Lahís Rosa contou um episódio narrado antes da transferência para a Mordóvia por Villar:



— Quando ela sai do primeiro centro de detenção provisória e fala com as outras detentas que estavam com ela em uma cela que irá para a Mordóvia, todo mundo começa a chorar. Porque não entendem; era uma coisa que não era esperada, porque é um dos piores presídios. É uma situação muito desproporcional. De fato, a gente sente que ela está sendo utilizada nesse percurso político.



Um diplomata russo em contato com os advogados de Villar também indicou o objetivo de dar andamento à extradição de Cherkasov. E citou um prazo de dois meses para que a situação da brasileira seja definitiva. A guerra é um agravante que Villar também já sentiu de perto em duas das localidades onde ficou detida antes de ser transferida para a IK-2 de Yavas. Mas somente ouviu o barulho de ataques com drones, as instalações onde ficou não foram afetadas.

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Convite para Lelê Villar participar de torneio em 2025, em São Petersburgo (Reprodução)

Na carta de próprio punho ao presidente, Villar narra a vida de detenta na Mordóvia:



— Presidente Lula, eu sofro de tudo, de todos, e todas as maneiras aqui. Acho que ninguém compreenderá como é estar preso sem conseguir se comunicar, falar com as pessoas o mínimo, num clima completamente gelado aonde o corpo dói constantemente, com fome. (...) Não sei se isso se parece mais com escravidão ou com o Holocausto, mas é uma mistura de muitas coisas cruéis juntas. Os direitos humanos estão longe de existir aqui — diz a brasileira.

'Escravas disfarçadas de presidiárias'

No texto, ela também descreve em detalhes a rotina de trabalho forçado — costura uniformes — e que a temperatura em breve chegará a níveis extremos. Ela recebeu autorização para acordar duas horas antes do trabalho, que começa às 6h e termina às 21h, para poder praticar atividade física. No banheiro.



— Somos escravas disfarçadas de presidiárias. (...) O que me mantém saudável por aqui há mais de um ano é a minha disciplina com treinos que nunca abri mão, nunca. É a única forma grátis e acessível de seguir melhor em frente, e porque quero voltar a competir e continuar dando muito orgulho para a minha mãe, família, amigos, país! Porque a vida das 6h às 21h é deles, às 22h precisa estar deitado. Então tenho feito meu dia iniciar às 4h para continuar treinando, no banheiro, onde o cheiro não é o melhor, mas não há câmeras e não incomodo ninguém. (...). Medo do frio que está por vir.

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Lelê Villar escreveu carta entregue ao presidente Lula (Reprodução)

E não para por aí. Villar também relatou abusos, racismo e xenofobia. Mencinou violência física, mas "branda". Tentativas de intimidação, conforme relatou seu advogado. Um tapa na mão para apagar um cigarro, por exemplo. Mas, somado a tudo isso, ainda há o preconceito por sua orientação sexual.



— Por aqui eles também são muito preconceituosos e racistas. Já escutei algumas vezes que parecia macaco (...). O pior foi a perseguição por ser lésbica, por ser uma pessoa calorosa, diferente deles, que querem sempre reafirmar que aqui não é o Brasil.



Sardenberg afirma:



— A demora da transferência de Letícia pode se tornar em uma transferência de corpo se nada for feito.

Mãe também faz apelo ao presidente

A dor, no entanto, não é só da jogadora. Joelma, sua mãe, sofre à distância.



— Letícia não merece passar pelas coisas que ela está passando, porque eu acredito que ela errou, mas eu não acho que o tratamento que ela está recebendo desde quando está ali é justo. É desumano o que Letícia está vivendo, eu fico aqui imaginando como ela está, o que ela está fazendo, se ela está comendo, se ela está sentindo frio, porque é pavoroso, sabe? Tudo isso é pavoroso. Às vezes a gente procura palavras, mas não consegue.



Ela também fez um apelo ao presidente:



— Se eu pudesse falar com o Lula, pediria que olhasse como muito carinho. Ele é pai, ele é avô. Passou por momentos tão difíceis quando foi totalmente injustiçado. E eu sinto que a Letícia é meio que injustiçada, porque a quantidade de coisa que ela estava, é notório que ela não é traficante, é notório que ela não é contrabandista, é notório que ela não merece o castigo que deram para ela. Eu imploro para que ele olhe com muito carinho e ouça esse pedido de mãe. Eu preciso da minha filha aqui. Eu não vejo outra alternativa hoje senão o presidente. Pelo amor de Deus, me ajuda!



