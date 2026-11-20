Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Eu quero dividir com vocês algumas impressões sobre a Corrida do Milhão, realizada na semana passada no Velopark (Nova Santa Rita, RS). Como vocês puderam acompanhar, não foi das mais felizes para a Mercado Livre Racing, mas, sobre isso, vou falar a seguir. Agora, porém, quero falar do marketing envolvido num campeonato forte de automobilismo, como é o caso do Bradesco Stock Car Pro Series.

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Em meus 30 anos de Indy (1996 e 1997 na Indy Light; desde 1988 na categoria principal), inicialmente apenas como piloto e mais recentemente também como sócio de equipe, sempre incentivei a categoria a promover ações de marketing que potencializassem o campeonato como um todo e despertassem no patrocinador o interesse de participar mais e mais do evento. É claro que o gigantismo da Indy 500 é imbatível para as demais corridas incluídas no calendário, então, justamente por isso, cada etapa precisa ter o seu destaque, reforçando tudo o que o circuito, a cidade, o estado e os fãs locais merecem.

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É por esse motivo que sou entusiasta das ações que a Vicar, pela batuta do Lincoln Oliveira, está implementando para tornar ainda mais atraente o Bradesco Stock Car Pro Series. São provas, como as do Milhão e de Duplas, por exemplo, que geram efeitos multiplicadores, às vezes até difíceis de mensurar. Além da competição em si, conseguem ampliar visibilidade e negócios numa abrangência que, tenho absoluta certeza, geram números fabulosos. São ferramentas como essas que são fundamentais para o automobilismo.

Dificuldades no Velopark

Embora Thiago Camilo, Cesar Ramos e eu tivéssemos feito o nosso melhor, da melhor forma que todo o time comandado por Andreas Mattheis, as circunstâncias não foram favoráveis na nossa Corrida do Milhão. Entretanto, ninguém esmoreceu por causa disso. Muito pelo contrário. Mais do que outros, os leitores atentos e fiéis desta coluna, sabem que o começo da nossa jornada foi difícil, mas fomos evoluindo a ponto de grandes resultados terem sido obtidos. Cesinha ganhou corrida, Thiagão foi ao pódio e eu consegui meu primeiro troféu na categoria ao fazer uma melhor volta. A milionária etapa gaúcha foi atípica, posso assim dizer, se comparada com o que conseguimos nas etapas mais recentes.

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Tem um ditado muito usado no automobilismo que é: "uma corrida para esquecer", quando alguma coisa não vai bem. Eu, pelo contrário, sempre digo que essas são justamente as corridas que a gente não deve esquecer, pois as avaliações feitas a partir delas nos impele a não repetir erros que, caso tenham existido, precisam ser evitados.

Obviamente, todos nós nos debruçamos sobre a performance da Mercado Livre Racing no Velopark e, sendo muito honesto com vocês, foram resultados circunstanciais durante o final de semana. Uma coisinha aqui, outra coisinha ali e, quando a gente vai ver, o conjunto acaba sendo prejudicado. Então, é sempre importante verificar tudo isso e partir mais forte para a próxima prova.

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E por falar na próxima prova, já estamos com todos os esforços para a final do campeonato, que acontecerá em Interlagos nos dias 12 e 13 de dezembro. Será, sem dúvida, um evento de encerramento de temporada inesquecível, e o trio da Mercado Livre Racing cumprirá essa etapa com a maior motivação possível.

Excelente feriado a todos nesta sexta-feira e ótimo final de semana. Até semana que vem!

Carro do Helio Castroneves literalmente "voando" no Autódromo Fueltech (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

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