São Paulo recebe, neste fim de semana, o NFL Flag National Championship 2026, competição que definirá os campeões brasileiros de flag football nas categorias sub-12 e sub-14. O torneio reúne centenas de jovens atletas de diferentes regiões do país e também vale uma oportunidade internacional: os campeões garantirão vaga no NFL Flag Championships 2027, previsto para julho, nos Estados Unidos.

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As partidas serão realizadas no Grêmio Esportivo Campo Grande, com início às 9h. A programação começa no sábado (28), com os confrontos da categoria sub-12, enquanto o domingo (29) será reservado às equipes sub-14. As duas divisões contam com times mistos.

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O formato prevê uma primeira fase com a participação de todas as equipes. Os oito melhores colocados avançam para as quartas de final, disputadas em sistema eliminatório. A partir dessa etapa, os times seguem em busca de uma vaga na decisão e do título nacional.

Além da programação esportiva, o evento terá atividades de entretenimento e espaços para fotos. O Miami Dolphins, uma das franquias da NFL com direitos de marketing no Brasil, promoverá ativações para os participantes durante os dois dias de competição.

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O campeonato tem patrocínio do PayPal e é organizado pela agência Vega Sports, em parceria com a NFL Brasil.

NFL realiza finais nacionais de flag football em São Paulo (Foto: Divulgação)

NFL Flag amplia presença entre jovens brasileiros

Lançado no Brasil em 2024, o programa NFL Flag tem como objetivo ampliar o acesso ao flag football por meio de parcerias com escolas públicas e particulares e órgãos públicos regionais. A iniciativa já alcançou mais de 12 mil jovens e está presente em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

O projeto faz parte da estratégia da liga para desenvolver a modalidade no país, especialmente entre crianças e adolescentes. O crescimento também acompanha a expansão internacional do flag football, que terá novos espaços de desenvolvimento nos próximos anos.

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Em 2027, a NFL prevê o início da Premiere Flag, sua primeira liga profissional da modalidade. No ano seguinte, o esporte fará sua estreia no programa olímpico, durante os Jogos de Los Angeles 2028.

Brasil é um dos principais mercados internacionais da NFL

O fortalecimento do flag football acompanha a expansão da NFL no Brasil. Segundo dados divulgados pela liga, o país possui mais de 36 milhões de fãs e representa seu segundo maior mercado internacional em número de torcedores.

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A presença brasileira também ganhou força com a realização de três partidas da NFL em território nacional. A mais recente aconteceu em setembro de 2026, no Maracanã, no Rio de Janeiro, quando Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentaram diante de 72.792 torcedores. A vitória ficou com os Ravens.

Além disso, Detroit Lions, Miami Dolphins, New England Patriots e Philadelphia Eagles possuem direitos de marketing no Brasil por meio do Global Markets Program, iniciativa que busca ampliar a presença das franquias em mercados internacionais.

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