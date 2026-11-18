A última rodada da fase classificatória da Série B encerrou sonhos, confirmou conquistas e manteve alguns poucos vivos para os confrontos decisivos. Para quem trabalha na gestão do futebol, porém, o apito final representa também o início de um dos períodos mais delicados de uma temporada.

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É quando presidentes, CEOs, executivos e treinadores precisam olhar para trás, compreender o que aconteceu e decidir o que fazer daqui para frente.

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Começam as avaliações. Quem deve permanecer? O que precisa mudar? Quais investimentos produziram resultados? Onde erramos? O que poderíamos ter feito de maneira diferente? São perguntas necessárias, porém, existe uma que raramente recebe a mesma atenção: quem avalia os avaliadores?

É comum que treinadores sejam julgados por resultados, executivos por contratações e atletas pelo desempenho dentro de campo. Mas quem avalia a qualidade das decisões tomadas por aqueles que estabeleceram as metas, aprovaram os investimentos, definiram as prioridades e ofereceram as condições para que todos trabalhassem?

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Novorizontino foi campeão da Série B 2026 (Foto: Reprodução Novorizontino)

Uma avaliação que não alcança quem detém o poder de decidir será sempre incompleta.

O futebol é um ambiente de interesses permanentes. Conselheiros, dirigentes, empresários, patrocinadores, imprensa, torcedores e pessoas próximas ao poder participam, direta ou indiretamente, das discussões. Todos têm opiniões, algumas fundamentadas, outras influenciadas por conveniências, relações pessoais ou disputas políticas.

Ouvir essas pessoas é uma virtude. Não reconhecer os interesses de quem opina é uma ingenuidade. E decidir tentando agradar a todos pode representar uma das maiores fraquezas de quem ocupa uma posição de liderança.

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Tenho chamado de gestão por repercussão o comportamento de gestores que permitem que a expectativa sobre a reação pública interfira nos critérios e nas convicções que deveriam orientar suas escolhas. É um dos temas que aprofundei em meu novo livro, O Futebol na Superfície, que será lançado no próximo dia 25, durante o Summit CBF Academy, em São Paulo.

Esse fenômeno se torna particularmente visível nos finais de temporada, quando a pressão por mudanças costuma crescer na mesma proporção da frustração pelos resultados.

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Há momentos em que manter um trabalho exige coragem. Em outros, a continuidade representa acomodação. Da mesma forma, uma demissão pode corrigir um caminho equivocado ou simplesmente oferecer ao ambiente um culpado conveniente.

O resultado precisa ser considerado, evidentemente, mas é indispensável avaliar também os compromissos assumidos, as condições oferecidas, a autonomia delegada aos tomadores de decisão, os recursos disponibilizados e a coerência entre aquilo que foi planejado e o que efetivamente se praticou.

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A tabela mostra onde cada clube chegou mas não revela, sozinha, todas as razões que o levaram até ali. Antes de decidir quem deve sair, portanto, seria prudente que cada dirigente também se perguntasse qual foi sua contribuição para o resultado que agora pretende avaliar.

Porque, no futebol, as opiniões podem ser compartilhadas. A responsabilidade pelas escolhas, não.

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