Felipe Ximenes
Gestor esportivo com passagens em diversos clubes ao longo de mais de 30 anos. Escreve às quartas sobre gestão esportiva.
Gestão Esportiva na Prática: Quem avalia os avaliadores?
É preciso reconhecer interesses que influenciaram as decisões e examinar a responsabilidade de quem as tomou.
Por Felipe Ximenes
Colunista do Lance! · 18/11/2026, 07:00 · Atualizado em 17/11/2026, 14:29
O autor apresenta e defende suas ideias. O texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!.
A última rodada da fase classificatória da Série B encerrou sonhos, confirmou conquistas e manteve alguns poucos vivos para os confrontos decisivos. Para quem trabalha na gestão do futebol, porém, o apito final representa também o início de um dos períodos mais delicados de uma temporada.
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É quando presidentes, CEOs, executivos e treinadores precisam olhar para trás, compreender o que aconteceu e decidir o que fazer daqui para frente.
Começam as avaliações. Quem deve permanecer? O que precisa mudar? Quais investimentos produziram resultados? Onde erramos? O que poderíamos ter feito de maneira diferente? São perguntas necessárias, porém, existe uma que raramente recebe a mesma atenção: quem avalia os avaliadores?
É comum que treinadores sejam julgados por resultados, executivos por contratações e atletas pelo desempenho dentro de campo. Mas quem avalia a qualidade das decisões tomadas por aqueles que estabeleceram as metas, aprovaram os investimentos, definiram as prioridades e ofereceram as condições para que todos trabalhassem?
Uma avaliação que não alcança quem detém o poder de decidir será sempre incompleta.
O futebol é um ambiente de interesses permanentes. Conselheiros, dirigentes, empresários, patrocinadores, imprensa, torcedores e pessoas próximas ao poder participam, direta ou indiretamente, das discussões. Todos têm opiniões, algumas fundamentadas, outras influenciadas por conveniências, relações pessoais ou disputas políticas.
Ouvir essas pessoas é uma virtude. Não reconhecer os interesses de quem opina é uma ingenuidade. E decidir tentando agradar a todos pode representar uma das maiores fraquezas de quem ocupa uma posição de liderança.
Tenho chamado de gestão por repercussão o comportamento de gestores que permitem que a expectativa sobre a reação pública interfira nos critérios e nas convicções que deveriam orientar suas escolhas. É um dos temas que aprofundei em meu novo livro, O Futebol na Superfície, que será lançado no próximo dia 25, durante o Summit CBF Academy, em São Paulo.
Esse fenômeno se torna particularmente visível nos finais de temporada, quando a pressão por mudanças costuma crescer na mesma proporção da frustração pelos resultados.
Há momentos em que manter um trabalho exige coragem. Em outros, a continuidade representa acomodação. Da mesma forma, uma demissão pode corrigir um caminho equivocado ou simplesmente oferecer ao ambiente um culpado conveniente.
O resultado precisa ser considerado, evidentemente, mas é indispensável avaliar também os compromissos assumidos, as condições oferecidas, a autonomia delegada aos tomadores de decisão, os recursos disponibilizados e a coerência entre aquilo que foi planejado e o que efetivamente se praticou.
A tabela mostra onde cada clube chegou mas não revela, sozinha, todas as razões que o levaram até ali. Antes de decidir quem deve sair, portanto, seria prudente que cada dirigente também se perguntasse qual foi sua contribuição para o resultado que agora pretende avaliar.
Porque, no futebol, as opiniões podem ser compartilhadas. A responsabilidade pelas escolhas, não.
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