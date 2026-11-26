Fernando Alonso não participará do primeiro dia de atividades do GP do Catar, nesta quinta-feira (26). De acordo com a Aston Martin, o espanhol contraiu uma infecção viral no fim de semana do GP de Las Vegas e não estará disponível para os compromissos com a imprensa. O retorno do bicampeão mundial ao paddock está previsto para sexta-feira (27).

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— Olá a todos. Fernando não participará da coletiva de imprensa de hoje, pois ainda está se recuperando de uma infecção viral contraída no final do fim de semana do GP de Las Vegas. Ele está se recuperando bem e deve retornar ao paddock na sexta-feira — anunciou um representante da Aston Martin.

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Mesmo antes do anúncio sobre o problema de saúde, Alonso já estava fora do treino livre 1 no Circuito Internacional de Lusail. Jak Crawford havia sido escalado para a atividade de abertura do GP e será o responsável por assumir o carro do espanhol na sessão. O norte-americano, que integra o programa de desenvolvimento da Aston Martin, terá mais uma oportunidade de acumular experiência na Fórmula 1.

A participação de Crawford também atende à regra que obriga as equipes a cederem seus carros a pilotos novatos em sessões de treinos livres durante a temporada. Cada equipe precisa cumprir quatro participações desse tipo ao longo do campeonato, divididas entre seus dois titulares.

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Jak Crawford da Aston Martin (Foto: Reprodução)

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O GP do Catar será a penúltima etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Depois da passagem por Lusail, a categoria segue para Abu Dhabi, onde o campeonato será encerrado em 6 de dezembro. A categoria decidiu manter as etapas no Oriente Médio, apesar dos conflitos bélicos que afetam a região.