Com Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto, grid da F1 2027 é definido
Fórmula 1 passa a ter dois pilotos brasileiros pela primeira vez desde 2016
O grid da Fórmula 1 para a temporada de 2027 está definido e contará com dois brasileiros: Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto. Após meses de expectativa, a Haas confirmou a renovação de Oliver Bearman nesta quinta-feira (26), garantindo a permanência do britânico ao lado de Câmara. Com isso, todas as equipes já têm suas duplas de pilotos fechadas para o próximo campeonato.
Oliver Bearman, enfim, foi anunciado pela Haas para a temporada de 2027. Embora já estivesse praticamente com a vaga garantida, o piloto seguia com o futuro em aberto por conta de negociações que envolviam também a Ferrari.
Confira os pilotos confirmados no grid da F1 2027:
McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
Red Bull: Max Verstappen + Isack Hadjar
Mercedes: Kimi Antonelli e George Russell
Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
Alpine: Pierre Gasly + Franco Colapinto
Haas: Rafael Câmara + Oliver Bearman
Racing Bulls: Liam Lawson e Arvid Lindblad
Williams: Alex Albon e Carlos Sainz
Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg
Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez
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Brasil volta a ter dois pilotos
Rafa Câmara é o mais novo brasileiro na Fórmula 1 em 2027. A Haas anunciou, em outubro, a contratação do brasileiro em um acordo multianual e, assim, tem o primeiro e único piloto garantido para o próximo campeonato. A dupla do novato ainda não foi confirmada. Rafa já atuou no GP de São Paulo como titular e está confirmado na etapa de Las Vegas.
No caso de Bortoleto, nenhuma renovação foi necessária para garantir a permanência do brasileiro na próxima temporada. Em entrevista à imprensa, o jovem piloto afirmou estar tranquilo durante a silly season – período conhecido como "temporada de especulações" – por ter um "contrato longo" com a Audi.
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