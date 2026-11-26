Oliver Bearman, enfim, foi anunciado pela Haas para a temporada de 2027. Embora já estivesse praticamente com a vaga garantida, o piloto seguia com o futuro em aberto por conta de negociações que envolviam também a Ferrari. Após meses de expectativa, porém, a equipe norte-americana confirmou a renovação do britânico, que seguirá ao lado de Rafa Câmara, nesta quinta-feira (26).

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Será o terceiro ano consecutivo em que Bearman correrá pela Haas na Fórmula 1. Desde a estreia oficial em 2025, mesmo ano da entrada de Gabriel Bortoleto na categoria, Ollie acumula 71 pontos conquistados e 48 largadas concluídas. A primeira corrida do piloto, no entanto, aconteceu um ano antes de se tornar titular, no GP da Arábia Saudita, ao substituir Carlos Sainz na Ferrari.

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Inclusive, a demora para o anúncio envolveu o vínculo de Bearman com a Scuderia, onde integra a academia de jovens pilotos desde 2021. O problema é que, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton ainda no planejamento da Ferrari, não havia espaço imediato para uma promoção. Por isso, as negociações também precisavam contemplar cláusulas que preservassem as possibilidades de Bearman no futuro, incluindo uma eventual transferência para Maranello.

O melhor resultado de sua carreira, até o momento, foi um quarto lugar no GP da Cidade do México durante a temporada de 2025. Neste ano, Oliver tem uma quinta colocação como melhor resultado. Já no Mundial de Pilotos, o britânico soma 23 pontos e ocupa o 13º lugar – logo à frente de Bortoleto, que tem 14 pontos.

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➡️Rafa Câmara define objetivo em sequência na F1 com a Haas

Com o anúncio, a Haas confirma a formação de sua dupla para a próxima temporada. Em outubro deste ano, a equipe já havia oficializado a chegada de Rafa Câmara como piloto titular para 2027. A saída de Esteban Ocon, na etapa mexicana, antecipou a estreia do brasileiro, que teve sua primeira oportunidade oficial em casa, durante o GP de São Paulo.

Assim, Bearman e Câmara terão a missão de dar continuidade ao projeto da equipe norte-americana na Fórmula 1. Enquanto o britânico parte para sua terceira temporada como titular, o brasileiro se prepara para iniciar seu primeiro ano completo na principal categoria do automobilismo mundial.

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