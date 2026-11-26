A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) convocou para esta sexta-feira o arbitral para tratar do Campeonato Carioca de 2027. Serão votados pelos clubes o regulamento específico da competição (REC) e a tabela, mas também serão apresentadas novas propostas para arbitragem e VAR. Entre elas, a introdução de um cartão azul e a participação do árbitro de vídeo em lances de simulação.



Essas duas novas propostas serão somente apresentadas aos dirigentes nesta sexta-feira, para serem posteriormente votadas em reunião do Conselho Técnico, a ser marcada em data mais próxima ao início do torneio. O Conselho Técnico é formado por membros do departamento de arbitragem e os 12 clubes participantes do campeonato. No arbitral desta sexta serão apreciadas as medidas a serem mantidas, como a linha de 12 centímetros de tolerância para impedimento.



Conversei com o presidente da comissão de arbitragem, Jorge Rabello, para entender melhor o conjunto de medidas. E a bronca claramente é contra o mau comportamento em campo, seja em simulações de agressão ou na formação de aglomeração em volta do juiz para pressionar determinada decisão.



É justamente aí que entra o cartão azul. Segundo Rabello, é uma advertência temporária. Não conta como cartão amarelo do jogo, mas, no caso de outros jogadores que não sejam o capitão se dirigirem para reclamar com o juiz, este avisará a quem usa a braçadeira para retirar os demais. Caso não o faça, receberá o cartão azul, que significa dois minutos fora do jogo. A reincidência provoca outro cartão azul, só que desta vez o capitão ficará fora por quatro minutos. E, acontecendo pela terceira vez, chuveiro.



— Toda hora o árbitro é cercado por jogadores e nada acontece. Não está funcionando, está feio, está difícil para o árbitro apitar futebol. O capitão não é só para escolher campo ou bola, levantar troféu, é um líder, é o responsável. Então, quando vier o bolinho de jogadores, o árbitro vai olhar para o capitão e mandar tirar. Se ele tirar, tudo resolvido, segue o jogo. Não tirou, cartão amarelo para o jogador que foi reclamar, mas não é o capitão. Já o capitão vai receber o cartão azul e cumprir os dois minutos. Na segunda vez, são quatro minutos. Na terceira, se tiver, é vermelho direto. Essa é uma proposta que será levada ao Conselho Técnico, No arbitral, só será colocado que levaremos essa proposta — explicou Rabello.

Edital de convocação do arbitral do Carioca 2027 na Ferj (Reprodução)

O tema é controverso e pode acabar em polêmica, como já aconteceu quando o cartão azul foi cogitado em âmbito internacional. Em 2024, a International Board (IFAB), responsável pelas regras do futebol internacional, descartou a ideia para expulsão temporária nas competições da Fifa. Chegou a ser usada a expressão "cartão vermelho para o cartão azul".



No contexto discutido pela IFAB, um pouco diferente do que será apresentado pela comissão de arbitragem da Ferj no arbitral, o cartão tiraria por 10 minutos de campo jogadores que praticassem simulação, antijogo, ou desrespeitassem a arbitragem. Dois azuis ou um amarelo e um azul resultariam em expulsão. Mas a repercussão foi negativa e a ideia não avançou.



Na época, até o atual técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, entre várias outras personalidades de peso no esporte, criticou a introdução do novo cartão.



— A minha ideia das regras é simplificar ao máximo. Simplificar um regulamento que, a cada ano, é mais complicado. Não estou certo se o cartão azul simplifica ou complica o trabalho do árbitro — ponderou o então treinador do Real Madrid.



O presidente da Fifa, Gianni Infantino, foi veemente ao descartar a possibilidade de cartões azuis. Antes da assembleia na Escócia, que debateu novas regras em 2024, ele disse:



— A Fifa é completamente contra o cartão azul. Se quiser um título, é "cartão vermelho para o cartão azul". Precisa proteger a essência e a tradição do jogo. Não existe cartão azul.



Algumas dessas medidas que serão analisadas foram reveladas pelo próprio Rabello ao Lance! em agosto. O dirigente afirmou que a ideia de fato é coibir o mau comportamento pela exposição.



— A questão do VAR é factual, objetiva, não precisa o árbitro ir revisar. Levou uma mão no peito, se jogou no chão. O VAR vai observar que a mão foi no peito, não no rosto, informará, e o jogador será advertido com cartão amarelo. A imagem do lance será em seguida exibida no telão para que todos vejam o comportamento inadequado. Se fizermos com um, dois, três, vamos acabar com isso porque vão virar meme nas redes sociais. Mas dependemos da aprovação dos clubes.

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Jorge Rabello, presidente da comissão de arbitragem da Ferj (Foto: Divulgação/Ferj)

Regras mantidas

Outras regras testadas pela Ferj nos últimos anos deram resultado e estão mantidas. A pausa para hidratação no verão carioca continuará a ser obrigatória, bem como também a linha de 12 centímetros de flexibilidade na marcação de impedimentos. A medida corresponde à largura das linhas pintadas no gramado. A regra já é aplicada desde 2025.



Ao meu ver, aliás, essa é uma mudança que deveria ser observada com carinho pela CBF. Tem poucas coisas mais irritantes no futebol do que gol anulado porque o atacante esqueceu de cortar a unha do pé. É uma coisa que vai de encontro ao próprio espírito da regra, que é impedir a vantagem. A lógica é simples: está dentro da medida da linha do campo, não tem vantagem, é mesma linha. O resultado é óbvio: menos gols anulados. Foram nove a mais validados em 2025 e outros sete em 2026. E, de gol, eu sou a favor.



Também serão mantidas a paralisação do cronômetro em revisões do VAR e a expulsão direta de campo de membro de comissão técnica dos clubes que se levantar e se dirigir à área técnica para reclamar de forma acintosa da arbitragem. A orientação é para que não haja tolerância com esse tipo de comportamento.



Será votado ainda o REC no arbitral desta sexta-feira, além da tabela do campeonato. Quanto ao regulamento específico do Carioca, as pessoas ouvidas pela coluna informaram que não estão previstas grandes alterações. Mas nada impede que clubes apresentem propostas no arbitral. O diretor de competições da Ferj, Marcelo Viana, afirmou:



— O Conselho Arbitral é o ambiente preparado para o debate e ideias. No futebol do Rio, a construção é de todos para todos. E assim tornamos cada vez mais forte o Campeonato Carioca, o Estadual mais visto do Brasil.