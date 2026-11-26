A categoria dos meio-pesados do UFC pode enfrentar um impasse na definição de seus próximos passos. Em ascensão após uma sequência de quatro vitórias por nocaute em 2026, Navajo Stirling desponta como um dos nomes mais promissores da divisão, mas tem um obstáculo importante no caminho até o cinturão: não poderá enfrentar Carlos Ulberg, atual campeão e companheiro de equipe. A restrição foi explicada publicamente por Eugene Bareman, treinador dos dois atletas na City Kickboxing.

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O assunto ganhou força após o UFC Catar, realizado no último sábado (21). Na ocasião, Stirling venceu mais uma vez por nocaute e ampliou sua série invicta no ano, que já inclui resultados expressivos contra os ex-campeões Jan Blachowicz e Jiri Prochazka. Apesar do retrospecto, o neozelandês evitou demonstrar interesse em uma disputa pelo título quando questionado sobre o assunto.

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A postura, porém, não foi uma simples estratégia para evitar pressão ou adiar uma possível oportunidade. Em uma conversa registrada pelo jornal "The New Zealand Herald", o treinador explicou que existe um compromisso antigo dentro da academia de Auckland que impede confrontos entre integrantes da equipe, mesmo quando há um cinturão em jogo.

— O status atual, e sempre foi assim, é que caras da mesma academia não lutam. Temos esse acordo desde o início da academia, quando ela foi fundada: se você entra para a equipe, precisa se comprometer a não lutar com o outro — afirmou o treinador.

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Bareman também destacou que a relação construída entre os atletas ao longo dos anos está acima de qualquer oportunidade dentro do octógono. Segundo ele, tanto Stirling quanto Ulberg conhecem a regra e concordam com o compromisso, que não foi estabelecido em função da atual situação da divisão.

— Algumas coisas são maiores que a luta. A amizade e a conexão que você cria com alguém muitas vezes são maiores do que lutar contra o outro. Essa é a decisão, que não foi tomada agora, estava definida desde o início — completou.

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Navajo Stirling comemora nocaute no UFC Belgrado (Foto: Divulgação)

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UFC pode abrir espaço para novos desafiantes

A situação coloca uma questão adicional na organização da divisão até 93 kg. Além da impossibilidade de um confronto entre os dois companheiros de equipe, Ulberg está afastado por conta de uma lesão e ainda não tem previsão de retorno ao octógono. Dessa forma, a definição do próximo desafiante pode depender de outros nomes que buscam espaço na disputa pelo título.

Entre os possíveis beneficiados pelo cenário estão Magomed Ankalaev e Paulo Costa. Ambos podem ganhar força na corrida por uma oportunidade de disputar o cinturão, especialmente se a recuperação do campeão prolongar o período de espera. Ainda não há, porém, uma definição do UFC sobre os próximos passos da categoria.