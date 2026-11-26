A Seleção Brasileira de Basquete voltará a homenagear Oscar Schmidt nos próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027. Nos confrontos contra Estados Unidos e México, marcados para sexta-feira (27) e segunda-feira (30), respectivamente, os jogadores entrarão em quadra com um uniforme especial que traz um patch dourado com o rosto do ídolo e a inscrição "Oscar Eterno".

A homenagem será realizada nos dois jogos no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e dará continuidade à iniciativa promovida pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) em agosto deste ano. Na ocasião, a Seleção utilizou o mesmo símbolo nos duelos contra a República Dominicana, em Brasília, e México, em Zacatecas.

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Considerado um dos maiores jogadores da história do basquete brasileiro, Oscar Schmidt morreu em abril de 2026, aos 68 anos, após enfrentar um câncer durante 15 anos. Conhecido como Mão Santa, o ex-atleta encerrou sua carreira com impressionantes 49.737 pontos e deixou um legado marcante com a camisa da Seleção Brasileira.

Brasil usará camisá em homenagem a Oscar Schmidt em Eliminatórias para Mundial (Foto: Divulgação)

Camisa especial de Oscar Schmidt esgota em uma hora

A procura pela edição comemorativa também chamou a atenção. Produzido pela Braziline, fornecedora dos uniformes da Seleção Brasileira nesta temporada, o modelo especial foi disponibilizado para venda ao público em uma parceria com a CBB.

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A comercialização começou na quarta-feira (25), mas os estoques da loja virtual da empresa terminaram em apenas uma hora. A velocidade das vendas demonstrou a repercussão da homenagem ao ex-jogador entre os torcedores brasileiros.

Por enquanto, não existe previsão de reposição das unidades no comércio eletrônico. Ainda assim, os interessados poderão encontrar algumas peças em lojas físicas.

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Oscar Schmidt é o maior nome do basquete brasileiro (Foto: Divulgação/FIBA)

Brasil pode garantir vaga na Copa do Mundo de 2027

Além da homenagem ao Mão Santa, os dois compromissos em São Paulo terão importância decisiva para o futuro da Seleção Brasileira nas Eliminatórias.

A equipe ocupa a terceira colocação do grupo. Apesar de ter encerrado a primeira fase com uma campanha perfeita, somando seis vitórias em seis partidas, o Brasil começou a segunda etapa com duas derrotas consecutivas e precisa reagir para encaminhar sua classificação.

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Uma vitória nos dois próximos confrontos, contra Estados Unidos e México, garante matematicamente a presença brasileira na Copa do Mundo de Basquete de 2027. Caso não consiga os resultados necessários, a Seleção ainda terá mais duas oportunidades em fevereiro do próximo ano, quando enfrentará República Dominicana e Estados Unidos.

O regulamento prevê a classificação direta dos três primeiros colocados de cada grupo. A última vaga será destinada à equipe que apresentar a melhor campanha entre as duas seleções que terminarem na quarta posição. A próxima edição do Mundial será disputada no Catar, entre 27 de agosto e 12 de setembro de 2027.