Gabriel Bortoleto discorda de pilotos na F1: 'Que p* eles querem?'
Brasileiro discorda das reclamações sobre as ultrapassagens no GP de Las Vegas
Gabriel Bortoleto não escondeu a satisfação com as disputas que protagonizou no GP de Las Vegas, disputado no último domingo (22). Em meio às reclamações de parte do grid sobre a influência do gerenciamento de energia nas ultrapassagens da Fórmula 1 em 2026, o brasileiro seguiu na contramão e defendeu o espetáculo apresentado na etapa norte-americana.
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A avaliação de Bortoleto foi baseada principalmente nas experiências que teve durante a corrida. Segundo o brasileiro, embora algumas ultrapassagens tenham acontecido quando os adversários estavam com pouca bateria, boa parte dos movimentos exigiu precisão e aconteceu em momentos de disputa direta, especialmente na primeira curva do circuito.
— Para mim, preciso ser honesto, talvez porque tivemos dificuldades com a velocidade nas retas. Eu sempre fazia as ultrapassagens no último segundo, no meio da curva. Então, para mim, foi realmente muito legal. Em raras ocasiões, fiz algumas ultrapassagens no meio da reta, quando o outro carro estava ficando sem bateria — explicou Gabriel Bortoleto.
O brasileiro também relembrou os duelos com Oliver Bearman, da Haas, e Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe na Audi. Na visão do piloto, a proximidade entre os carros tornou a experiência especialmente positiva, algo que, segundo ele, não acontecia havia algumas corridas.
— A maioria das ultrapassagens que fiz com o Ollie [Bearman], por exemplo, foi sempre na curva 1, em disputas muito próximas. Gostei bastante da corrida, devo dizer. Não reclamaria dela — completou.
Bortoleto questiona reclamações sobre ultrapassagens na F1
Ao comentar as diferentes avaliações sobre o GP de Las Vegas, Bortoleto demonstrou não entender as críticas feitas por alguns integrantes do grid. Para o brasileiro, existe uma contradição nas reclamações sobre a qualidade das corridas, já que os pilotos questionam tanto a falta quanto o excesso de ultrapassagens.
— Acho que alguns pilotos têm reclamado quando não há ultrapassagens e quando há ultrapassagens. Então, que p**** eles querem? Você precisa pilotar e fazer o seu trabalho, e é isso — disparou.
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Questionado se o novo regulamento exigiu habilidades diferentes dos competidores durante as disputas, Gabriel descartou essa possibilidade. O brasileiro ainda destacou que sentiu falta de corridas com confrontos tão próximos quanto os que teve em Las Vegas, inclusive com o próprio companheiro de equipe.
— Na verdade, fazia muito tempo que eu não tinha disputas tão próximas. Terminei a corrida e fui conversar com o Ollie. Foi muito legal ver quão próxima foi a disputa entre nós dois. Também, com o Nico, tive algumas disputas com ele. Se houve algo, foi trazer de volta um pouco daquela sensação de ultrapassar, que não tínhamos há algumas corridas — concluiu.
Agora, Gabriel Bortoleto volta às suas atenções para o GP do Catar, penúltima etapa da temporada de 2026. A programação no Circuito Internacional de Lusail começa nesta sexta-feira (27), com os dois primeiros treinos livres.
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