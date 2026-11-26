Uma confusão envolvendo Valter Walker, número 11 do ranking peso-pesado do UFC, terminou com José Aldo acidentalmente atingido pelo próprio compatriota. O incidente aconteceu durante a gravação de um reality show promocional do Hype Fighting Championship, evento em que o "Campeão do Povo" está escalado para lutar no dia 20 de dezembro, em Santiago, no Chile.

No vídeo, Valter aparece partindo para cima do venezuelano Luís Jimenez, que integra o mesmo card de Aldo, porém na modalidade boxe sem luvas. O manauara e ex-campeão do UFC tenta segurá-lo, mas é atingido com um tapa e, na sequência, uma cotovelada. Confira o momento abaixo:

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Logo após o episódio, Valter Walker utilizou um canal de mensagens que possui com os fãs para pedir desculpas a José Aldo. Ele também deu detalhes de como se desenrolou a briga e atribuiu o golpe acidental à habilidade do rival venezuelano de se esquivar.

— Estava de boa, chegou a p**** do venezuelano, meteu a mão no meu canivete suíço, falou que era pra cortar o pão dele. Falei: "Devolve meu canivete suíço". Ele levantou e me deu o maior empurrão no peito, falou que o canivete suíço era dele. Peguei metade do pão dele cortado, joguei em cima dele, fui tentar bater nele, os caras separaram. Sem querer, dei uma "moquecada" no José Aldo. Foi sem querer, juro pra vocês. Fui acertar a cabeça do venezuelano. (Ele) é bom de esquiva, esquivou e acertei o Aldo. Desculpa, José Aldo — descreveu.

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Em 11º na divisão até 120 kg, Valter Walker vem de cinco vitórias consecutivas dentro do octógono mais famoso do mundo, a última em julho. Seu próximo compromisso no Ultimate ainda não está definido.

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José Aldo segue em atividade fora do UFC

José Aldo comemora vitória sobre Merab Dvalishvili no UFC 278 (Foto: Alex Goodlett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Aposentado do UFC desde 2025, José Aldo fará sua segunda luta no Hype contra o mexicano Ronaldo "Lazy" Rodríguez. O duelo será realizado sob as regras do grappling, onde só a finalização define um vitorioso. Em outubro, o ex-campeão dos penas do Ultimate empatou com o equatoriano Marlon Vera pela estreia na nova organização, também no formato de combate agarrado.