NBA: Gui Santos bate recorde na temporada pelo segundo jogo seguido
Brasileiro repete destaque ajuda Golden State a vencer o Sacramento Kings por 129 a 110 e ganha espaço na equipe
O brasileiro Gui Santos vive grande momento no Golden State Warriors. Na noite desta quarta-feira (25), o ala marcou 22 pontos na vitória sobre o Sacramento Kings por 129 a 110, em São Francisco (EUA), e alcançou sua melhor marca individual na temporada 2026/27 da NBA pelo segundo jogo consecutivo. O confronto também foi válido pela Copa NBA, competição disputada durante a temporada regular.
O desempenho reforça a boa fase do brasileiro de 24 anos, que já havia se destacado no último domingo, quando anotou 13 pontos no triunfo dos Warriors sobre o Boston Celtics. Diante dos Kings, Gui conseguiu superar novamente sua marca e teve participação importante na construção do resultado.
O ala começou a partida em ritmo acelerado e anotou 12 pontos apenas no primeiro quarto, período em que permaneceu seis minutos em quadra. Ao longo do confronto, converteu oito dos 11 arremessos tentados e ainda contribuiu com três rebotes, duas roubadas de bola e uma assistência, em 24 minutos de atuação.
Apesar do protagonismo brasileiro, De'Anthony Melton terminou como principal pontuador dos Warriors, com 24 pontos. Do lado do Sacramento Kings, Domantas Sabonis foi o cestinha da partida, com 27.
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Gui Santos ganha espaço com ausência de Stephen Curry
O bom momento de Gui Santos também está relacionado às oportunidades que surgiram no elenco do Golden State. Com Stephen Curry afastado por lesão, outros jogadores passaram a receber mais minutos e responsabilidades dentro da equipe, cenário que tem favorecido o crescimento do brasileiro.
Após enfrentar problemas com uma tendinite nos últimos meses, Gui vem recuperando espaço e aproveitando as oportunidades recebidas pelo técnico. Recentemente, o ala também alcançou a marca de mil pontos anotados na carreira na NBA.
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Warriors sobem na classificação da Conferência Oeste
A vitória sobre o Sacramento Kings representou o segundo resultado positivo consecutivo do Golden State Warriors. Com a campanha de dez triunfos em 18 partidas, a equipe chegou à nona colocação da Conferência Oeste.
O cenário é bem diferente para o Sacramento Kings. Com apenas duas vitórias em 18 jogos, a franquia ocupa a última posição da conferência e tenta encontrar uma reação na sequência da temporada.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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