Grandes nomes dos ringues se reunirão em prol da prevenção ao uso de substâncias químicas no dia 12 de dezembro, em Sorocaba, no interior de São Paulo (SP). O KO às Drogas, festival internacional que aproveita o boxe como ferramenta de inclusão social, desembarca pela primeira vez no Brasil com o mesmo objetivo das edições anteriores: conscientizar jovens e atletas em situação de vulnerabilidade sobre os prejuízos da utilização de entorpecentes. O evento é organizado pela Associação Mundial de Boxe (WBA).

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O card conta com 10 combates no total, sendo cinco disputas de cinturão. Na luta principal da noite, Bruno César "The Hunta" defende o título latino-americano do peso super-médio (até 76,2 kg) contra um rival argentino a ser confirmado. Campeão em agosto, o sorocabano é um dos idealizadores do projeto local Boxe pela Vida, que chega à sua 10ª edição junto com a estreia do KO às Drogas no Brasil.

continua após a publicidade

— Trazer o KO às Drogas para o Brasil, e especificamente para Sorocaba na nossa 10ª edição, é a realização de um sonho e um marco para o esporte nacional. Não se trata apenas de grandes lutas ou da busca por cinturões. Trata-se de mostrar o poder de transformação que o boxe tem na vida de jovens e atletas em situação de vulnerabilidade. Subir ao ringue para defender meu cinturão latino diante da nossa torcida, sabendo do impacto social que estamos gerando, é o maior desafio e a maior honra da minha carreira — afirmou "The Hunta", que venceu o venezuelano Samuel Amendaño por decisão unânime para garantir o cinturão latino-americano.

Outros três brasileiros estão confirmados em lutas por título: os super-médios Adriana Araújo "Pitbull" e Michel Soares "Vereador" e o super-galo (até 55,3 kg) Paulo Ricardo "Santo Amaro". O evento terá transmissão da emissora TyC Sports para a Argentina, Estados Unidos e toda a América Latina.

continua após a publicidade

➡️ Favela Champions consagra campeões após reunir 400 atletas de 57 favelas

➡️ Brasileira aceita duelo contra algoz de Amanda Nunes no UFC