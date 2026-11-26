Evento internacional de boxe em Sorocaba promove combate às drogas
Com cinco disputas de cinturão, KO às Drogas chega ao interior paulista no dia 12 de dezembro
Grandes nomes dos ringues se reunirão em prol da prevenção ao uso de substâncias químicas no dia 12 de dezembro, em Sorocaba, no interior de São Paulo (SP). O KO às Drogas, festival internacional que aproveita o boxe como ferramenta de inclusão social, desembarca pela primeira vez no Brasil com o mesmo objetivo das edições anteriores: conscientizar jovens e atletas em situação de vulnerabilidade sobre os prejuízos da utilização de entorpecentes. O evento é organizado pela Associação Mundial de Boxe (WBA).
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O card conta com 10 combates no total, sendo cinco disputas de cinturão. Na luta principal da noite, Bruno César "The Hunta" defende o título latino-americano do peso super-médio (até 76,2 kg) contra um rival argentino a ser confirmado. Campeão em agosto, o sorocabano é um dos idealizadores do projeto local Boxe pela Vida, que chega à sua 10ª edição junto com a estreia do KO às Drogas no Brasil.
— Trazer o KO às Drogas para o Brasil, e especificamente para Sorocaba na nossa 10ª edição, é a realização de um sonho e um marco para o esporte nacional. Não se trata apenas de grandes lutas ou da busca por cinturões. Trata-se de mostrar o poder de transformação que o boxe tem na vida de jovens e atletas em situação de vulnerabilidade. Subir ao ringue para defender meu cinturão latino diante da nossa torcida, sabendo do impacto social que estamos gerando, é o maior desafio e a maior honra da minha carreira — afirmou "The Hunta", que venceu o venezuelano Samuel Amendaño por decisão unânime para garantir o cinturão latino-americano.
Outros três brasileiros estão confirmados em lutas por título: os super-médios Adriana Araújo "Pitbull" e Michel Soares "Vereador" e o super-galo (até 55,3 kg) Paulo Ricardo "Santo Amaro". O evento terá transmissão da emissora TyC Sports para a Argentina, Estados Unidos e toda a América Latina.
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