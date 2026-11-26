Depois de mais um atrito com George Russell, no Grande Prêmio de Las Vegas, Max Verstappen deseja colocar um "ponto final" nas trocas de farpas. Ele afirmou que irá focar exclusivamente no desempenho nas pistas nas duas últimas etapas da temporada.

Questionado sobre as recentes trocas de declarações com o piloto da Mercedes, Verstappen, em entrevista no dia de mídia do GP do Catar, deixou claro que "não tem mais nada a dizer sobre isso", e tudo já foi expresso em Las Vegas.

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— É isso. Da minha parte, não há mais nada a acrescentar. Isso não me incomoda, estou apenas focado neste fim de semana, estou feliz com o que fizemos em Las Vegas e a vida segue.

Verstappen e Russell se desentenderam no TL3 do GP de Las Vegas de F1

O capítulo mais recente da rivalidade entre Max Verstappen e George Russell — que se arrasta há pelo menos um ano, desde o GP do Catar de 2025 — teve início no terceiro treino livre em Las Vegas. Na ocasião, os dois pilotos se encontraram em uma curva e chegaram a tocar roda com roda.

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Depois da classificação, Russell criticou a postura do holandês, afirmando que ele costuma agir daquela maneira com outros pilotos e que alguém precisava enfrentá-lo. A resposta de Verstappen veio após a vitória na corrida. O tetracampeão afirmou que o britânico estava "muito abaixo do seu nível" e classificou como "karma" o incidente envolvendo Russell e Kimi Antonelli durante uma disputa por posição.

Apesar do clima tenso em Las Vegas, os ânimos parecem ter esfriado no Catar. Verstappen preferiu tratar o desentendimento como um assunto encerrado, enquanto Russell também demonstrou disposição para deixar a troca de farpas no passado.

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George Russell em coletiva do GP de Las Vegas da F1 2026 (Foto: Karim Jaafar/AFP)

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